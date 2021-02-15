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В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Гидрометцентр объявил 15 февраля в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур — на 7–12 градусов ниже нормы, а также гололедицы. Об этом говорится в карте прогнозов для Центрального федерального округа (ЦФО).

Всего «оранжевый» уровень объявлен в 17 из 18 регионов ЦФО, за исключением Воронежской области. Основная причина — аномально низкие температуры.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий.

В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности
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14 февраля Гидрометцентр объявлял в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра 15 м/с. Желтый и оранжевый уровни погодной опасности были объявлены в 14 из 18 регионов ЦФО. «Оранжевый» ввели в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях. Во всех ожидалась аномально холодная погода, в некоторых также прогнозировался гололед.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Москве с 15 февраля наступит морозная и солнечная погода. «Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Вот так будет в понедельник», — сказал Вильфанд.

В Гидрометцентре исключили приход ранней весны и теплый март
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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

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12 и 13 февраля в Москве прошли рекордные снегопады. По данным столичного метеобюро, к вечеру 12 февраля выпало 25% месячной нормы, а 13 февраля стал вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.

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