В Московском регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

Фото: АГН «Москва»

Гидрометцентр объявил 15 февраля в Москве и Московской области «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномально низких температур — на 7–12 градусов ниже нормы, а также гололедицы. Об этом говорится в карте прогнозов для Центрального федерального округа (ЦФО).

Всего «оранжевый» уровень объявлен в 17 из 18 регионов ЦФО, за исключением Воронежской области. Основная причина — аномально низкие температуры.

«Оранжевый» — это четвертый из пяти возможных уровней погодной опасности. При таком уровне возникает вероятность стихийных бедствий.

14 февраля Гидрометцентр объявлял в Москве и Московской области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра 15 м/с. Желтый и оранжевый уровни погодной опасности были объявлены в 14 из 18 регионов ЦФО. «Оранжевый» ввели в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях. Во всех ожидалась аномально холодная погода, в некоторых также прогнозировался гололед.