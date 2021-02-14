В Московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра 15 м/с. Об этом говорится в карте прогнозов для Центрального федерального округа (ЦФО).

Желтый и оранжевый уровни погодной опасности объявлены в 14 из 18 регионов ЦФО. Оранжевый ввели в Рязанской, Липецкой, Орловской, Брянской, Курской, Белгородской областях. Во всех ожидается аномально холодная погода, в некоторых также прогнозируется гололед.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что в Москве с 15 февраля наступит морозная и солнечная погода. «Уместным будет вспомнить Пушкина: «Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась. А нынче погляди в окно: под голубыми небесами великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит». Вот так будет в понедельник», — сказал Вильфанд.

Последние два дня, 12 и 13 февраля в Москве прошли рекордные снегопады. По данным столичного метеобюро, к вечеру 12 числа выпало 25% месячной нормы, а 13 февраля стал вторым днем в ранге самых снежных за всю 142-летнюю историю метеонаблюдений в Москве.