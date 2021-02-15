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В Гидрометцентре исключили приход ранней весны и теплый март

Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Температура воздуха в марте в европейской части России будет близка к норме, экстремального потепления не ожидается, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он пояснил, что в марте может быть тепло, «если будут теплые ветры и воздушные массы поступать». «При ситуации, когда снега мало, солнце может быстро растопить его, поверхность начнет прогреваться, а затем и сам воздух, но сейчас, очевидно, ситуация другая», — отметил синоптик.

Кроме того, он исключил наступление ранней весны. «Предпосылок никаких для экстремально теплого марта или ранней весны нет», — добавил Вильфанд.

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Фото:Дмитрий Голубович / Global Look Press

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве весна наступит лишь в первой декаде апреля, тогда как обычно приход климатической весны приходится на 27 марта. Средняя температура в этом месяце прогнозируется на один-четыре градуса ниже нормы.

Роман Вильфанд Гидрометцентр погода
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