ВОЗ нашла признаки более широкого распространения COVID в 2019 году

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимающиеся изучением происхождения коронавируса в Китае, обнаружили несколько признаков более широкого распространения инфекции в 2019 году, сообщил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек в интервью CNN. В частности, впервые установлено, что уже в декабре более десятка штаммов COVID-19 существовало в городе Ухань, где произошла первая вспышка коронавирусной инфекции.

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