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WSJ узнала о новом предположении ВОЗ о сроках появления COVID-19

Как пишет газета, за два месяца до вспышки COVID-19 в Ухане, в центральном Китае выявили 90 человек с похожими симптомами. Следов вируса у них не нашли, но эксперты допускают, что они могли быть заражены
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что распространение коронавируса в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года, когда власти страны официально об этом объявили. Об этом со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщила газета Wall Street Journal.

По информации специалистов, за два месяца до того, как Китай официально объявил об обнаружении коронавируса в Ухане, в центральной части страны со схожими симптомами госпитализировали около 90 человек.

За последние месяцы, по данным экспертов, власти КНР протестировали на антитела примерно две трети этих пациентов и сообщили, что не нашли следов заражения вирусом. Однако члены группы ВОЗ, которая расследует происхождение COVID-19, считают, что содержание антител за это время могло упасть до такого уровня, при котором их невозможно выявить.

«Нужны дальнейшие исследования», — отметил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
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Эксперты ВОЗ сообщили, что они попросили КНР провести более широкие анализы образцов крови, собранных осенью 2019 года в провинции Хубэй, чтобы выяснить, когда вирус начал циркулировать. Китайские власти сообщили, что они пока не получили необходимые разрешения на исследование образцов, многие из которых хранятся в банках крови, отметили специалисты ВОЗ.

Власти КНР официально сообщили о первых случаях заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в начале декабря 2019 года. Очагом распространения вируса стал китайский город Ухань — административный центр провинции Хубэй. По версии властей, источником распространения вируса стал городской рынок морепродуктов.

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В середине января международная группа из 13 экспертов ВОЗ прибыла в Ухань, чтобы провести расследование об источнике распространения COVID-19.

ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории
Общество
Питер Бен Эмбарек и Марион Купманс, члены группы Всемирной организации здравоохранения

9 февраля специалисты провели пресс-конференцию, посвященную предварительным итогам расследования. Они исключили вероятность искусственного происхождения коронавируса.

У ВОЗ было четыре версии попадания вируса в человеческую популяцию: напрямую от летучих мышей (среди них он циркулировал изначально); передача через промежуточного животного носителя; передача через продовольственную цепочку (в частности, на поверхностях замороженных продуктов) и создание SARS-CoV-2 в лаборатории.

Эксперты ВОЗ не обнаружили источника COVID-19 на рынке в Ухане
Общество
Рынок морепродуктов Хуанань в Ухане

Последнюю теорию глава миссии ВОЗ Питер Бен Эмбарек назвал маловероятной и отметил, что эксперты не станут ее рекомендовать для рассмотрения в будущем. Версии с передачей коронавируса от летучей мыши через другой животный вид, а также через продовольственные продукты в ВОЗ сочли наиболее вероятными.

Кроме того, специалисты организации не смогли точно установить, является ли рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане изначальным источником распространения коронавируса.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Авторы
Виктория Полякова, Михаил Котляр
ВОЗ коронавирус Китай COVID-19
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