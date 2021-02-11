WSJ узнала о новом предположении ВОЗ о сроках появления COVID-19

Как пишет газета, за два месяца до вспышки COVID-19 в Ухане, в центральном Китае выявили 90 человек с похожими симптомами. Следов вируса у них не нашли, но эксперты допускают, что они могли быть заражены

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) допустили, что распространение коронавируса в Китае могло начаться раньше декабря 2019 года, когда власти страны официально об этом объявили. Об этом со ссылкой на экспертов ВОЗ сообщила газета Wall Street Journal.

По информации специалистов, за два месяца до того, как Китай официально объявил об обнаружении коронавируса в Ухане, в центральной части страны со схожими симптомами госпитализировали около 90 человек.

За последние месяцы, по данным экспертов, власти КНР протестировали на антитела примерно две трети этих пациентов и сообщили, что не нашли следов заражения вирусом. Однако члены группы ВОЗ, которая расследует происхождение COVID-19, считают, что содержание антител за это время могло упасть до такого уровня, при котором их невозможно выявить.

«Нужны дальнейшие исследования», — отметил глава международной группы экспертов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.