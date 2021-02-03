Путин и Вучич обсудили поставки российской вакцины в Сербию

Владимир Путин и Александр Вучич (Фото: Stoyan Nenov / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим сербским коллегой Александром Вучичем, в ходе которых они обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере вакцинации и дальнейшие поставки российской вакцины «Спутник V» в Сербию, а также иные способы

Также главы государств затронули вопрос косовского урегулирования. Путин сообщил, что Сербия и дальше может рассчитывать на поддержку России в этом вопросе. «С российской стороны подтверждена принципиальная позиция относительно выработки сбалансированного решения по косовской проблеме, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении Кремля.

Агентство по лекарственным препаратам и медицинским средствам (ALIMS) Сербии выдало разрешение на ввоз в страну 2,4 тыс. доз «Спутника V» 31 декабря. Испытания вакцины начались 5 января. 6 января Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии договорились о поставке в страну 2 млн доз вакцины.