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В Госдуме предложили расширить перечень имеющих право на маткапитал

Депутаты от ЛДПР предложили распространить выплату материнского капитала на третьего ребенка в регионах с низкой рождаемостью. О внесении соответствующего законопроекта в Госдуму сообщил один из его авторов, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram.

Изменения предлагается внести в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 года. Согласно инициативе, право на получение материнского капитала в регионах, где наблюдается снижение рождаемости, получат женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка после 1 января 2022 года, а также женщины, родившие (усыновившие) четвертого и последующих детей, если они еще не воспользовались своим правом на получение выплаты.

Кроме того, данную меру поддержки предлагается распространить на мужчин, которые являются единственными усыновителями третьего ребенка, четвертого или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2022 года. Размер выплаты должен составить 503 237 руб., уточняется в документе. Перечень регионов с низкой рождаемостью определяется правительством.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В пояснительной записке говорится, что законопроект «направлен на создание в субъектах Российской Федерации с низкой рождаемостью дополнительных благоприятных условий для рождения в семье третьего ребенка». Авторы инициативы указывают, что суммарный коэффициент рождаемости — число детей, рожденных женщиной в течение жизни, — наиболее низкий в Воронежской (1,3), Смоленской (1,3) и Ленинградской областях (1,1), а также в Мордовии (1,2). В записке они ссылаются на предварительную оценку Росстата, согласно которой в 2020 году, в условиях пандемии, рождаемость снизилась на 3,3% по сравнению с 2019 годом.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин разрешил выплачивать материнский капитал семьям, в которых родился первый ребенок. Речь идет о первенцах, рожденных после 1 января 2020 года.

В 2021 году размер материнского капитала на первого ребенка составит 483 882 руб., на второго — 639 432 руб. Если на первого ребенка выплата уже была получена, то на второго выплатят 155 550 руб. Семьи могут потратить материнский капитал в том числе на улучшение жилищных условий.

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