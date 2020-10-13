Общество , 13 окт, 14:31
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Кабмин не поддержал законопроект о бессрочном материнском капитале
Правительство не поддержало законопроект, который предусматривает бессрочное продление программы материнского капитала, следует из отзыва, опубликованного в базе данных Госдумы.
Члены правительства пояснили, что реализация предлагаемых депутатами изменений потребует увеличения объема средств, выделяемых для реализации Федерального закона. Законопроект, который предполагает расходы бюджета, должен содержать нормы, определяющие источники, и порядок исполнения финансовых обязательств. В документе, как указывает правительство их нет.
«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект», — говорится в документе.
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