Кабмин не поддержал законопроект о бессрочном материнском капитале

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 77,29 (+0,26) Инвестиции, 13:16
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 91,07 (+0,07) Инвестиции, 13:16
Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 15:22 Власти Испании обяжут инвесторов декларировать криптовалюту Крипто, 15:20 Штаб Черчесова не стал углубляться в анализ матча против Турции Спорт, 15:06 Стремительное восстановление сферы услуг не спасет от безработицы — ВШЭ Pro, 15:01 Би-би-си выпустит мини-компьютер для школьников за $15 Стиль, 14:59 Назван самый провальный «шорт» года. Это ставка против edtech-проекта КНР Инвестиции, 14:55 Как научная грамотность становится новым модным трендом РБК и Bayer, 14:53 ФНС отказала в регистрации директора порта Владивостока на фоне протестов Бизнес, 14:52 Аренда загородного жилья в России резко подорожала на фоне коронавируса Недвижимость, 14:51 В «Тамбове» отреагировали на слова Панченко об отсутствии выплат Спорт, 14:46 «Последний богатырь» вместе с колобком найдут корень зла. Трейлер фильма Стиль, 14:33 Кабмин не поддержал законопроект о бессрочном материнском капитале Общество, 14:31 К «Ночи искусств» выпустят коллекцию ароматов «Атмосфера искусства» Стиль, 14:31 ЦБ анонсировал разработку цифрового рубля Финансы, 14:30
Общество ,  
0 

Кабмин не поддержал законопроект о бессрочном материнском капитале

Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Правительство не поддержало законопроект, который предусматривает бессрочное продление программы материнского капитала, следует из отзыва, опубликованного в базе данных Госдумы.

Члены правительства пояснили, что реализация предлагаемых депутатами изменений потребует увеличения объема средств, выделяемых для реализации Федерального закона. Законопроект, который предполагает расходы бюджета, должен содержать нормы, определяющие источники, и порядок исполнения финансовых обязательств. В документе, как указывает правительство их нет.

«С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает представленный законопроект», — говорится в документе.

В Минтруде предложили сделать бессрочным материнский капитал
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Материал дополняется

законопроект Госдума маткапитал
Материалы по теме
«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт
Общество
В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter