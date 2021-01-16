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ДНР и ЛНР передадут Украине группу пленных

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости
Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц при посредничестве главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом говорится в совместном заявлении самопровозглашенных республик, опубликованном на сайте ДНР.

«В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица — люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям», — отмечается в заявлении.

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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В заявлении отмечается, что решение было принято «как жест гуманизма и милосердия в преддверии одного из главных христианских праздников — Крещения Господнего» (19 января).

12 января в Берлине прошла встреча представителей «нормандской четверки». Как заявил представитель России на переговорах и заместитель президента Дмитрий Козак, встреча ни к чему не привела. Сторонам не удалось прийти к соглашению ни по одному пункту переговоров.

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