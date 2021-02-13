Администрация Байдена собирается добиваться выдачи Ассанжа

Администрация президента США Джо Байдена намерена добиваться от Великобритании экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом пишет газета The New York Times, со ссылкой на представителя Минюста США Марка Раймонди.

«Мы продолжаем добиваться экстрадиции», — сказал он.

По данным издания, Минюст США на этой неделе направил в суд в Лондоне документы для оспаривания постановления, по которому Ассанж не может быть выдан американской стороне. NYT отмечает, что американские власти ранее намеревались предоставить британскому суду материалы, которые свидетельствуют о гуманном обращении с заключенными в тюрьмах США.

В начале января суд Лондона отказался освобождать Ассанжа под залог. Судя счел, что Ассанж может скрыться, пока власти США пытаются добиться его экстрадиции из Великобритании. До этого суд отказал в экстрадиции Ассанжа в США, объяснив отказ тем, что Ассанж из-за аутизма и клинической депрессии может совершить самоубийство.