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Политика ,  
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В США нашли положительные стороны в решении суда над Ассанжем

Автомобиль с рекламным щитом в поддержку Джулиана Ассанжа, около Центрального уголовного суда Лондона
Автомобиль с рекламным щитом в поддержку Джулиана Ассанжа, около Центрального уголовного суда Лондона (Фото: Kirsty Wigglesworth / AP)

Министерство юстиции США разочаровано решением лондонского суда по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщил представитель ведомства Марк Раймонди, передает Reuters.

«Хотя мы крайне разочарованы итоговым решением, мы удовлетворены тем, что США преуспели по каждому поднятому пункту закона. В частности, суд отклонил все аргументы Ассанжа относительно политической мотивации, политического преступления, справедливого процесса и свободы слова», — сообщил Раймонди.

По его словам, ведомство намерено продолжить добиваться экстрадиции 49-летнего Ассанжа в Соединенные Штаты.

4 января суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Судья Ванесса Барайтсер объяснила отказ суда выдавать основателя WikiLeaks тем, что страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж может совершить самоубийство. По ее словам, это может произойти в том случае, если Ассанжа поместят в американскую тюрьму. Судья объяснила, что такие выводы были основаны на оценках психологов и выводах экспертов, оценивших условия содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима, где те практически не имеют возможности общаться с другими людьми.

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, заявили о намерении подать апелляцию на решение лондонского суда. Ожидается, что 6 января суд рассмотрит вопрос освобождения Ассанжа под залог.

В свою очередь, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о готовности предоставить Ассанжу политическое убежище. Глава государства заверил, что обратится с соответствующей просьбой к министру иностранных дел, чтобы Великобритания освободила Ассанджа.

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Джулиан Ассанж

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне, где он находился с 2012 года. Перед задержанием Ассанжа президент Эквадора Ленин Морено лишил Ассанжа политического убежища. Основатель WikiLeaks укрывался в здании дипмиссии для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. При этом сам Ассанж эти обвинения отвергал. После задержания в Великобритании суд Лондона приговорил Ассанжа к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

В мае того же года прокуратура Швеции возобновила расследование против Ассанжа по подозрению в изнасиловании.

США предъявили Ассанжу обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. Помимо прочего, Минюст США обвинил основателя WikiLeaks в незаконной публикации имен секретных источников и в сговоре с Брэдли Мэннингом в получении доступа к секретным документам по нацобороне США.

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