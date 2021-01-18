СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа

Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать от 50 до 100 человек, однако среди них не будет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Несмотря на агрессивную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования своего основателя Джулиана Ассанжа, президент не собирается делать этого», — сообщает телеканал.

Журналисты утверждают, что 17 января состоялось совещание, на котором был составлен полный список представленных к помилованию. Он будет оглашен завтра или послезавтра.

Среди тех, кого Трамп может помиловать, называют рэпера Lil Wayne, который был осужден за незаконное хранение оружия и наркотиков. Также Трамп может помиловать своего экс-соратника Стива Бэннона, осужденного за мошенничество и отмывание денег. Ранее тот был выпущен под залог в размере $5 млн.