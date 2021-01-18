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СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Президент США Дональд Трамп планирует помиловать от 50 до 100 человек, однако среди них не будет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.

«Несмотря на агрессивную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования своего основателя Джулиана Ассанжа, президент не собирается делать этого», — сообщает телеканал.

Журналисты утверждают, что 17 января состоялось совещание, на котором был составлен полный список представленных к помилованию. Он будет оглашен завтра или послезавтра.

Среди тех, кого Трамп может помиловать, называют рэпера Lil Wayne, который был осужден за незаконное хранение оружия и наркотиков. Также Трамп может помиловать своего экс-соратника Стива Бэннона, осужденного за мошенничество и отмывание денег. Ранее тот был выпущен под залог в размере $5 млн.

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В мае 2019 года США предъявили Ассанжу обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. Минюст инкриминирует создателю WikiLeaks незаконную публикацию имен секретных источников, а также сговор с бывшим аналитиком американской армии Брэдли Мэннингом для получения доступа к секретным документам.

С 2012 года Ассанж находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Британская полиция задержала его в апреле 2019 года. Суд приговорил его к 50 неделям тюрьмы. Основанием для его задержания стало то, что основатель WikiLeaks нарушил условия освобождения под залог: когда Ассанж обратился к Эквадору с просьбой о политическом убежище в 2012 году, английский суд рассматривал запрос Швеции о его экстрадиции.

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В начале января лондонский суд отказался освобождать Ассанжа под залог. Суд посчитал, что Ассанж может скрыться, пока американские власти пытаются добиться его экстрадиции из Великобритании. Ранее суд отказался экстрадировать его в США.

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