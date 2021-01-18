СМИ сообщили об отсутствии у Трампа намерений помиловать Ассанжа
Президент США Дональд Трамп планирует помиловать от 50 до 100 человек, однако среди них не будет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Белом доме.
«Несмотря на агрессивную кампанию WikiLeaks с целью добиться помилования своего основателя Джулиана Ассанжа, президент не собирается делать этого», — сообщает телеканал.
Журналисты утверждают, что 17 января состоялось совещание, на котором был составлен полный список представленных к помилованию. Он будет оглашен завтра или послезавтра.
Среди тех, кого Трамп может помиловать, называют рэпера Lil Wayne, который был осужден за незаконное хранение оружия и наркотиков. Также Трамп может помиловать своего экс-соратника Стива Бэннона, осужденного за мошенничество и отмывание денег. Ранее тот был выпущен под залог в размере $5 млн.