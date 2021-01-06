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В Лондоне суд отказался освободить Ассанжа под залог

Суд Лондона отказался освобождать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Об этом сообщает Reuters.

Суд посчитал, что Ассанж может скрыться, пока американские власти пытаются добиться его экстрадиции из Великобритании.

За несколько дней до этого, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Судья Ванесса Барайтсер объяснила отказ суда выдавать основателя WikiLeaks Вашингтону тем, что Ассанж из-за аутизма и клинической депрессии может совершить самоубийство. Такое решение она приняла, ссылаясь на заключение тюремных психологов и выводы экспертов, оценивших условия содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима.

После постановления суда об отказе в экстрадиции адвокаты, которые представляют интересы американских властей, подали апелляцию на решение лондонского суда.

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В мае 2019 года США предъявили Ассанжу обвинения, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. Минюст обвинил основателя WikiLeaks в незаконной публикации имен секретных источников, а также в сговоре с бывшим аналитиком американской армии Брэдли Мэннингом в получении доступа к секретным документам по нацобороне США.

Британская полиция задержала Ассанжа в апреле 2019 года в здании посольства Эквадора в Лондоне. До этого он находился там с 2012 года, однако перед задержанием президент Эквадора Ленин Морено лишил основателя WikiLeaks политического убежища. Все это время он укрывался в здании дипмиссии для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Сам Ассанж эти обвинения отвергал.

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В 2017 году шведская прокуратура закрыла это дело из-за невозможности допросить обвиняемого, однако после его выхода из посольства надзорное ведомство возобновило предварительное расследование об изнасиловании.

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