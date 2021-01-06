В Лондоне суд отказался освободить Ассанжа под залог

Суд Лондона отказался освобождать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа под залог. Об этом сообщает Reuters.

Суд посчитал, что Ассанж может скрыться, пока американские власти пытаются добиться его экстрадиции из Великобритании.

За несколько дней до этого, 4 января, суд в Лондоне отказал в экстрадиции Ассанжа в США. Судья Ванесса Барайтсер объяснила отказ суда выдавать основателя WikiLeaks Вашингтону тем, что Ассанж из-за аутизма и клинической депрессии может совершить самоубийство. Такое решение она приняла, ссылаясь на заключение тюремных психологов и выводы экспертов, оценивших условия содержания заключенных в американских тюрьмах строгого режима.

После постановления суда об отказе в экстрадиции адвокаты, которые представляют интересы американских властей, подали апелляцию на решение лондонского суда.