РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали еще в двух странах — в Черногории, а также в Сент-Винсенте и Гренадинах. Об этом сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций.

Кроме того, в Twitter «Спутника V» говорится об одобрении препарата в Казахстане. Теперь общее количество стран, которые одобрили российскую вакцину, достигло 27.

В РФПИ указывают, что в Черногории и Сент-Винсенте и Гренадинах препарат зарегистрировали по ускоренной процедуре, без проведения дополнительных клинических исследований в самих странах. В фонде также отмечают, что Сент-Винсент и Гренадины — первая страна Карибского бассейна, где одобрили «Спутник V».

В Черногории Институт лекарственных средств и медицинских изделий 12 февраля выдал разрешение на импорт «Спутника V». Первые дозы вакцины должны поступить в страну на следующей неделе.