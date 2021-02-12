СК завершил расследование дела о халатности при аварии в Норильске

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

Следователи завершили расследование дела, возбужденного против сотрудников единой дежурно-диспетчерской службы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Норильска после аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщается на сайте СК.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей его передачи в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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