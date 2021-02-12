Защита Навального обжаловала замену условного срока реальным

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 73,94 (+0,18) Инвестиции, 14:19
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 89,61 (+0,17) Инвестиции, 14:19
Пятьдесят идей для подарков на предстоящие праздники РБК и Крокус Сити Молл, 17:39 Зампреда ЦИК Булаева выдвинули кандидатом в новый состав Центризбиркома Политика, 17:37 Набиуллина объявила о завершении цикла снижения ставок Финансы, 17:35 ЦБ завершил цикл снижения ставки. Подорожает ли ипотека? Недвижимость, 17:28 Суд разрешил резиденту «Сколково» сбор данных пользователей «ВКонтакте» Технологии и медиа, 17:18 Spiegel назвал сроки возобновления строительства «Северного потока-2» Бизнес, 17:16 Почему бизнес уходит от турагентств к it-решениям для командировок РБК и Smartway, 17:10 Защита Навального обжаловала замену условного срока реальным Политика, 17:08 Словения выдала России обвиняемого в мошенничестве экс-министра Дагестана Общество, 17:05 Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за снегопада Общество, 17:02 СК завершил расследование дела о халатности при аварии в Норильске Общество, 16:55 Видео дня: крушение «Титаника» и спасение омара в новом клипе Дуа Липы Стиль, 16:52 Что умеет интеллектуальная система в автомобилях Porsche РБК и Porsche, 16:41 Набиуллина предупредила о возможном быстром падении цены биткоина Крипто, 16:37
Дело Навального ,  
0 

Защита Навального обжаловала замену условного срока реальным

Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко
Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)
Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев обжаловал приговор Симоновского суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Симоновского суда.

2 февраля суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил реальный в виде 3,5 года колонии общего режима. При этом судья зачла оппозиционеру десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия в 2014 году, применив соотношение, действовавшее на момент вынесения приговора. Таким образом, один день домашнего ареста приравнивается к одному дню в колонии. Если данное постановление вступит в силу, он проведет под стражей два года и восемь месяцев.

В Москве возобновился суд против Навального по делу о клевете на ветерана
Политика
Алексей Навальный

Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный был поднят из-за жалобы ФСИН. По данным службы, оппозиционер нарушал свои обязательства условно осужденного.

Навального приговорили к 3,5 года условно в декабре 2014 года, а также взыскали штраф в размере 500 тыс. руб. за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК). Брат оппозиционера  Олег Навальный получил аналогичный реальный срок. Тогда в суде прокуратура настаивала, что братья создали подставную фирму «Главподписка» и заключили контракт на доставку товаров с компанией «Ив Роше Восток». При этом грузы доставляла транспортная компания, услуги которой стоили меньше, чем Навальные брали с «Ив Роше». Спустя два года статья 159.4 УК была упразднена, так как предусматриваемые ею действия перестали считаться преступными.

Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево». В этот день он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». По информации властей ФРГ, его отравили химическим веществом из группы «Новичок». Российские врачи не нашли подтверждений отравления оппозиционера.

Алексей Навальный Симоновский суд Москвы ФСИН
Материалы по теме
Явлинский объяснил статью про Навального жесткой и болезненной политикой
Политика
Ветеран отказался участвовать в суде по делу Навального
Политика
Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter