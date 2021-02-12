Защита Навального обжаловала замену условного срока реальным

Алексей Навальный во время рассмотрения дела о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко (Фото: пресс-служба Бабушкинского районного суда города Москвы)

Адвокат оппозиционера Алексея Навального Вадим Кобзев обжаловал приговор Симоновского суда о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Симоновского суда.

2 февраля суд отменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и назначил реальный в виде 3,5 года колонии общего режима. При этом судья зачла оппозиционеру десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия в 2014 году, применив соотношение, действовавшее на момент вынесения приговора. Таким образом, один день домашнего ареста приравнивается к одному дню в колонии. Если данное постановление вступит в силу, он проведет под стражей два года и восемь месяцев.

Вопрос о замене Навальному условного срока на реальный был поднят из-за жалобы ФСИН. По данным службы, оппозиционер нарушал свои обязательства условно осужденного.

Навального приговорили к 3,5 года условно в декабре 2014 года, а также взыскали штраф в размере 500 тыс. руб. за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4 УК). Брат оппозиционера Олег Навальный получил аналогичный реальный срок. Тогда в суде прокуратура настаивала, что братья создали подставную фирму «Главподписка» и заключили контракт на доставку товаров с компанией «Ив Роше Восток». При этом грузы доставляла транспортная компания, услуги которой стоили меньше, чем Навальные брали с «Ив Роше». Спустя два года статья 159.4 УК была упразднена, так как предусматриваемые ею действия перестали считаться преступными.

Навального задержали 17 января в аэропорту «Шереметьево». В этот день он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение в берлинской клинике «Шарите». По информации властей ФРГ, его отравили химическим веществом из группы «Новичок». Российские врачи не нашли подтверждений отравления оппозиционера.