В Москве возобновился суд против Навального по делу о клевете на ветерана

Судебное заседание по делу о клевете, возбужденному против Алексея Навального, продолжается. В прошлый раз его не сумели завершить из-за споров и перепалок с оскорблениями

Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

В Бабушкинском суде Москвы продолжился суд по делу против Алексея Навального, передает корреспондент РБК.

Как проходит заседание

Около Бабушкинского суда усилены меры безопасности. У здания дежурят усиленные наряды Росгвардии и автозаки, у входа расставлены металлические ограждения. Всех проходящих внутрь журналистов и наблюдателей охрана тщательно проверяет по спискам. Навального доставили в суд примерно в 9:30 на автозаке из СИЗО «Матросская тишина».

Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу же после начала заседания заявила отвод судье Вере Акимовой. Она ссылается на «грубые нарушения» права подсудимого на защиту и нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. В частности, Михайлова указывает, что государственные телеканалы, показывали кадры из суда, сопровождая их комментариями о том, как Навальный во время процесса якобы оскорблял ветерана. Записи попали в распоряжение определенных СМИ, несмотря на то, что в начале процесса суд отказал журналистам в видеосъемке заседания, замечает адвокат.

Саму процедуру допроса потерпевшего и свидетелей с применением видеосвязи на прошлом заседании адвокат Навального называет «совершенно незаконной». Она полагает, что в одном помещении с ними находились «многочисленные неизвестные лица», личности которых не устанавливались судом. И в то же время Михайлова жалуется на то, что рядом с потерпевшим Игнатом Артеменко, ветераном 1926 года рождения не было врача. В результате, зачитав вместо показаний «короткий и неизвестно кем написанный текст», он пожаловался на плохое самочувствие, после чего ему пришлось вызвать скорую.