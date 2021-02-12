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Дело Навального ,  
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В Москве возобновился суд против Навального по делу о клевете на ветерана

Судебное заседание по делу о клевете, возбужденному против Алексея Навального, продолжается. В прошлый раз его не сумели завершить из-за споров и перепалок с оскорблениями
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: пресс-служба Бабушкинского суда)

В Бабушкинском суде Москвы продолжился суд по делу против Алексея Навального, передает корреспондент РБК.

Как проходит заседание

Около Бабушкинского суда усилены меры безопасности. У здания дежурят усиленные наряды Росгвардии и автозаки, у входа расставлены металлические ограждения. Всех проходящих внутрь журналистов и наблюдателей охрана тщательно проверяет по спискам. Навального доставили в суд примерно в 9:30 на автозаке из СИЗО «Матросская тишина».

Адвокат Навального Ольга Михайлова сразу же после начала заседания заявила отвод судье Вере Акимовой. Она ссылается на «грубые нарушения» права подсудимого на защиту и нарушение принципа состязательности и равноправия сторон. В частности, Михайлова указывает, что государственные телеканалы, показывали кадры из суда, сопровождая их комментариями о том, как Навальный во время процесса якобы оскорблял ветерана. Записи попали в распоряжение определенных СМИ, несмотря на то, что в начале процесса суд отказал журналистам в видеосъемке заседания, замечает адвокат.

Саму процедуру допроса потерпевшего и свидетелей с применением видеосвязи на прошлом заседании адвокат Навального называет «совершенно незаконной». Она полагает, что в одном помещении с ними находились «многочисленные неизвестные лица», личности которых не устанавливались судом. И в то же время Михайлова жалуется на то, что рядом с потерпевшим Игнатом Артеменко, ветераном 1926 года рождения не было врача. В результате, зачитав вместо показаний «короткий и неизвестно кем написанный текст», он пожаловался на плохое самочувствие, после чего ему пришлось вызвать скорую.

Прокурор против отвода судьи возражает. Защита не предъявила никаких доказательств в пользу того, что судья прямо или косвенно заинтересована в исходе процесса, утверждает она. «Я прошу обратить внимание на то, что лица, допрошенные 5 февраля, являются дееспособными, несмотря на 1926 год рождения», — подчеркнула прокурор в ответ на претензии к тому, как проводилось прошлое заседание. 

Судья удалилась из зала, чтобы решить вопрос об отводе.

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Дело о клевете

Уголовное дело было возбуждено после того, как оппозиционер 2 июня перепостил у себя в Twitter ролик, в котором известные люди агитировали за поправки к Конституции. Навальный назвал снявшихся в нем «позором страны» и «людьми без совести». В числе тех, кто снялся в ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. В СК решили, что комментарий Навального содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. Навального обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК (клевета).

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5 февраля состоялось первое судебное заседание по делу о клевете. Оно продлилось около восьми часов. Ветеран Артеменко выступал в суде по видеосвязи, Навального привезли в суд лично. На заседании Навальный и свидетели обвинения, в числе которых был внук Артеменко, много раз вступали в перепалку, переходящую во взаимные оскорбления. Из-за того, что заседание сильно затянулось, его отложили на 12 февраля. На прошлой неделе стало известно, что прокурору Екатерине Фроловой, которая участвует в делах оппозиционера Алексея Навального, предоставили государственную защиту.

Как прошел первый день процесса о клевете Навального на ветерана
Политика
Алексей Навальный

После госпитализации Навального в августе прошлого года производство по делу приостановили. Вновь оно было возобновлено после возвращения Навального в Россию, когда его задержали из-за требований ФСИН заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание, по итогам которого суд согласился с требованием ФСИН и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. Судья зачла в срок Навального десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по этому делу.

Авторы
Маргарита Алехина, Георгий Тадтаев
Алексей Навальный ветеран клевета Бабушкинский суд
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