Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого она лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию. 21 января в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова сообщили, что лечением артистки занимаются в том числе московские врачи.

26 января в Большом драматическом театре сообщили, что Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии. В пресс-службе театра тогда сказали, что врачи отмечали положительную динамику в состоянии здоровья актрисы.

Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Сейчас она играет в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Фрейндлих известна зрителям по ролям в советских фильмах, в частности «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

Актрису два раза награждали премией «Золотая маска» и четыре раза — премией «Ника». 8 декабря ей исполнилось 86 лет.