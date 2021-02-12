Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса
Актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, в которой она проходила лечение от коронавируса. Об этом РБК сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.
По словам руководителя театра, актриса чувствует себя хорошо.
«И если надежда Алисы Бруновны встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, Китайский Новый год она сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», — сказала Татьяна Архипова.
4 февраля актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.