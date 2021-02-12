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Алису Фрейндлих выписали из больницы после лечения от коронавируса

Алиса Фрейндлих
Алиса Фрейндлих (Фото: Юрий Белинский / ТАСС)

Актрису Алису Фрейндлих выписали из клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге, в которой она проходила лечение от коронавируса. Об этом РБК сообщила директор Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Татьяна Архипова.

По словам руководителя театра, актриса чувствует себя хорошо.

Алиса Фрейндлих сдала отрицательный тест на COVID-19
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Алиса Фрейндлих

«И если надежда Алисы Бруновны встретить Новый год и Рождество дома не сбылась, то, наконец, Китайский Новый год она сегодня отметит в теплом семейном кругу. Хочется от всего сердца поблагодарить замечательных врачей и медсестер 122-й больницы, которые сделали все возможное и невозможное, чтобы восстановить здоровье всеми любимой актрисы. Мы в БДТ очень ждем возвращения Алисы Бруновны на сцену», — сказала Татьяна Архипова.

4 февраля актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого она лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию. 21 января в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова сообщили, что лечением артистки занимаются в том числе московские врачи.

26 января в Большом драматическом театре сообщили, что Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии. В пресс-службе театра тогда сказали, что врачи отмечали положительную динамику в состоянии здоровья актрисы.

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Алиса Фрейндлих — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. Сейчас она играет в Большом драматическом театре им. Г.А. Товстоногова. Фрейндлих известна зрителям по ролям в советских фильмах, в частности «Служебный роман», «Жестокий романс», «Сталкер» и «Д'Артаньян и три мушкетера».

Актрису два раза награждали премией «Золотая маска» и четыре раза — премией «Ника». 8 декабря ей исполнилось 86 лет.

Алиса Фрейндлих коронавирус госпитализация
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