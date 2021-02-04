Алиса Фрейндлих сдала отрицательный тест на COVID-19

Алиса Фрейндлих (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Советская и российская актриса Алиса Фрейндлих сдала тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова Анастасия Клобукова.

«Алиса Бруновна прошла очередное контрольное обследование, которое показало серьезные улучшения состояния легких. Тест на коронавирус отрицательный. Алиса Бруновна пока остается в больнице. Врачи отмечают, что динамика положительная, и если так будет продолжаться, то ее скоро выпишут. Мы все очень этого ждем», — сказала Клобукова.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До этого он лечилась дома в течение недели. Через три дня после госпитализации актрису перевели в реанимацию. 21 января в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова сообщили, что лечением артистки занимаются в том числе московские врачи.

26 января в Большом драматическом театре сообщили, что Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии. В пресс-службе театра тогда сказали, что врачи отмечали положительную динамику в состоянии здоровья актрисы.