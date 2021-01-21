К лечению больной COVID-19 Фрейндлих подключили врачей из Москвы

Алиса Фрейндлих (Фото: Константин Чалабов / РИА Новости)

Лечением актрисы Алисы Фрейндлих, которую госпитализировали с коронавирусом в Санкт-Петербурге, также занимаются врачи из Москвы. Об этом рассказали РБК в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова.

«Консилиум собирается не первый раз, на постоянной основе, каждый раз в разном составе, для освещения ситуации с разных сторон», — уточнили в медицинском учреждении. Там также добавили, что на снимке у актрисы частично положительная динамика в верхних долях легких.

В пресс-службе Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова сообщили, что состояние актрисы стабильное. «Всем хочется, чтобы Алиса Бруновна поскорее пошла на поправку и восстановилась, но нужно учитывать, что это долгий и сложный процесс», — отметили в театре.

Народную артистку СССР Алису Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. Об этом стало известно спустя три дня. Представитель клиники уточнил, что до больницы в течение недели актриса лечилась дома. В театре РБК сообщали, что Фрейндлих перевели в реанимационную палату, где она получает интенсивную терапию.