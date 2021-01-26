Алису Фрейндлих перевели из отделения интенсивной терапии

Алиса Фрейндлих (Фото: Сергей Николаев / ТАСС)

Заболевшую коронавирусом актрису Алису Фрейндлих перевели из реанимации в лечебное отделение, сообщила РБК пресс-секретарь Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Анастасия Клобукова.

«Врачи отмечают значительную положительную динамику. Она продолжит курс лечебной физкультуры и будет получать кислородную поддержку, а также небольшую лекарственную терапию», — сообщили в пресс-службе театра.

Фрейндлих госпитализировали с коронавирусом 25 декабря. До госпитализации она в течение недели лечилась дома. 28 декабря актрису перевели в отделение интенсивной терапии.

21 января Северо-Западном окружном научно-клиническом центре им. Соколова сообщили, что лечением Фрейндлих занимаются в том числе врачи из Москвы. В клиническом центре тогда отмечали, что у актрисы видна частично положительная динамика в верхних долях легких на снимках.