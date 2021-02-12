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Лукашенко допустил совмещение референдума по Конституции с выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики, Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики, Минск (Фото: president.gov.by)

Референдум по новой Конституции Белоруссии могут провести одновременно с местными выборами в начале следующего года. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.

«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие с местными выборами», — сказал Лукашенко.

По его словам, это позволит сэкономить средства на проведение голосования.

Согласно календарю выборов и референдумов Центризбиркома Белоруссии, выборы депутатов местных советов 29-го созыва должны пройти в стране не позднее 18 января 2022 года.

В Белоруссии приняли резолюцию о разработке изменений в Конституцию
Политика
Фото:Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Накануне Лукашенко также заявил, что проект новой Конституции Белоруссии будет подготовлен в течение этого года и как минимум в начале следующего внесен на всенародное голосование. Также, по словам президента, новая Конституция повлечет за собой корректировки многих законов, изменить законодательство планируется в течение следующего года.

О внесении изменений в Основной закон страны Лукашенко сообщил в конце июня прошлого года. По словам белорусского лидера, Конституция нуждается в изменениях в том, что касается распределения полномочий разных уровней власти.

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В августе в Белоруссии состоялись президентские выборы, на которых действующий президент, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Оппозиция не согласилась с такими результатами и обвинила власти в фальсификации голосования. На фоне массовых протестов Лукашенко в августе заявил, что изменение Конституции может стать условием передачи власти следующему президенту. В ноябре он сообщил, что выступает за поправки к Конституции, чтобы следующий президент не смог развалить страну.

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