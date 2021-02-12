Лукашенко допустил совмещение референдума по Конституции с выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики, Минск (Фото: president.gov.by)

Референдум по новой Конституции Белоруссии могут провести одновременно с местными выборами в начале следующего года. Об этом сообщил президент страны Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент РБК.

«Убежден, что мы на новый проект Конституции к концу этого года выйдем и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев этот основной юридический документ на референдуме. Возможно, совместив его принятие с местными выборами», — сказал Лукашенко.

По его словам, это позволит сэкономить средства на проведение голосования.

Согласно календарю выборов и референдумов Центризбиркома Белоруссии, выборы депутатов местных советов 29-го созыва должны пройти в стране не позднее 18 января 2022 года.