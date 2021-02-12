Черногория разрешила импорт российской вакцины «Спутник V»
Институт лекарственных средств и медицинских изделий Черногории разрешил закупку российской вакцины от коронавируса «Спутник V», передает черногорская ежедневная газета Vijesti.
«Институт лекарственных средств и медицинских изделий выдал согласие на закупку, то есть импорт вакцины «Спутник V», — уточняется в сообщении.
Первые дозы препарата должны прибыть в государство в течение следующей недели.
По данным Министерства здравоохранения Черногории, с начала пандемии в стране зарегистрировали более 67 тыс. случаев заболевания.