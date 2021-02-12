МВД показало обращение заявившего о подмене детей на кукол мужчины

Житель Дагестана, который ранее заявил о подмене своих умерших детей на кукол в роддоме в Ставропольском крае, подтвердил, что история оказалась неправдой, и сам он был обманут. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Instagram МВД Дагестана.

«Не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра», — сказал он.

Мужчина поблагодарил всех, кто выражал ему поддержку и помогал разобраться в случившемся. Он объяснил, что был уверен в том, что его детей кто-то умышленно украл, продал или спрятал.

Ранее мужчина сообщил, что двое его детей умерли в ставропольском перинатальном центре №1. Он привез их в Дагестан для проведения похорон, но во время церемонии обнаружил в погребальном покрывале кукол. В МВД начали проверку. Власти Ставропольского края после этого заявили, что получили обращение от правоохранительных органов Дагестана с данными женщины, однако такой роженицы в регионе обнаружено не было.