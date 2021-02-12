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МВД показало обращение заявившего о подмене детей на кукол мужчины

Житель Дагестана, который ранее заявил о подмене своих умерших детей на кукол в роддоме в Ставропольском крае, подтвердил, что история оказалась неправдой, и сам он был обманут. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в Instagram МВД Дагестана.

«Не было там вины ни губернатора, ни перинатального центра», — сказал он.

Мужчина поблагодарил всех, кто выражал ему поддержку и помогал разобраться в случившемся. Он объяснил, что был уверен в том, что его детей кто-то умышленно украл, продал или спрятал.

Глава Ставрополья назвал выдумкой историю с «подменой» младенцев на кукол
Общество
Владимир Владимиров

Ранее мужчина сообщил, что двое его детей умерли в ставропольском перинатальном центре №1. Он привез их в Дагестан для проведения похорон, но во время церемонии обнаружил в погребальном покрывале кукол. В МВД начали проверку. Власти Ставропольского края после этого заявили, что получили обращение от правоохранительных органов Дагестана с данными женщины, однако такой роженицы в регионе обнаружено не было.

Позднее выяснилось, что история с подменой младенцев оказалась выдумкой. По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, медобследование показало, что жительница Дагестана никогда не рожала.

МВД показало видео с заявившей о смерти младенцев в Ставрополье женщиной
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Следователи допросили супругу мужчины. Она объяснила, что долго не могла забеременеть, но позднее получила положительные тесты. В ходе ультразвукового исследования беременность не подтвердилась, однако она не сообщила об этом мужу.

В начале февраля она заявила родственникам, что едет в роддом, а сама сняла квартиру. Семье она сказала, что родила, и отправила фотографии младенцев из интернета. Ближе к дате «выписки» она заявила, что младенцы умерли. Женщина купила кукол, завернула их в саван и попросила муллу не раскрывать их на похоронах.

Дагестан дети МВД
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Глава Ставрополья назвал выдумкой историю с «подменой» младенцев на кукол
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МВД показало видео с заявившей о смерти младенцев в Ставрополье женщиной
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