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МВД показало видео с заявившей о смерти младенцев в Ставрополье женщиной

Видео: mvd.dagestan/instagram
Видео: mvd.dagestan/instagram
Video

МВД Дагестана опубликовало видео допроса женщины, муж которой ранее заявил о подмене своих детей на кукол в роддоме в Ставропольском крае.

Жительница Дагестана рассказала, что долго не могла забеременеть, но позднее получила положительные тесты. В ходе ультразвукового исследования беременность не подтвердилась, однако она не сообщила об этом мужу. «Я никому ничего не сказала, я готовилась к родам, покупала вещи», — заявила она.

2 февраля она сообщила родственникам, что едет в роддом, а сама сняла квартиру. Позднее женщина купила в магазине двух кукол, а семье рассказала, что родила и отправила фотографии младенцев из интернета.

СК сообщил о допросе женщины, заявившей о смерти детей в Ставрополе
Общество
Фото:СК РФ

По словам женщины, ближе к дате «выписки» она решила сказать, что младенцы умерли. Женщина завернула кукол в саван и попросила муллу не раскрывать их на похоронах. Мужчины уехали на кладбище, а позже ей позвонил брат и сказал, что в саване оказались куклы.

Ранее житель Дагестана сообщил, что два его ребенка умерли в ставропольском перинатальном центре № 1. Мужчина сказал, что привез их в Дагестан для проведения похорон, но во время церемонии обнаружил в погребальном покрывале кукол. В МВД начали проверку. Власти Ставропольского края после этого заявили, что получили обращение от правоохранительных органов Дагестана с данными женщины, однако такой роженицы в регионе обнаружено не было. Кроме того, по данным властей, в этом перинатальном центре давно не было случаев смерти детей.

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Позднее выяснилось, что история с подменой младенцев оказалась выдумкой. Как пояснил глава Ставропольского края Владимир Владимиров, медобследование показало, что жительница Дагестана никогда не рожала, позже она сама подтвердила этот факт.

Дагестан дети МВД Ставрополье
Материалы по теме
СК сообщил о допросе женщины, заявившей о смерти детей в Ставрополе
Общество
Глава Ставрополья назвал выдумкой историю с «подменой» младенцев на кукол
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