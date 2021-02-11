МВД показало видео с заявившей о смерти младенцев в Ставрополье женщиной

Видео: mvd.dagestan/instagram

Video

МВД Дагестана опубликовало видео допроса женщины, муж которой ранее заявил о подмене своих детей на кукол в роддоме в Ставропольском крае.

Жительница Дагестана рассказала, что долго не могла забеременеть, но позднее получила положительные тесты. В ходе ультразвукового исследования беременность не подтвердилась, однако она не сообщила об этом мужу. «Я никому ничего не сказала, я готовилась к родам, покупала вещи», — заявила она.

2 февраля она сообщила родственникам, что едет в роддом, а сама сняла квартиру. Позднее женщина купила в магазине двух кукол, а семье рассказала, что родила и отправила фотографии младенцев из интернета.