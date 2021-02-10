Власти ответили на сообщения о смерти двух детей в роддоме Ставрополя

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опроверг сообщения о том, что в перинатальном центре Ставрополя погибли двое новорожденных. Об этом он написал в своем Instagram.

Ранее телеканал РЕН ТВ передавал, что отец из Дагестана сообщил о смерти двух своих детей в ставропольском перинатальном центре № 1. По его словам, в ходе похорон он обнаружил, что вместо тел детей в погребальном покрывале находятся игрушечные куклы. В связи с этим мужчина выразил надежду, что его дети могут быть еще живы.

По словам Владимирова, они получили обращение от правоохранительных органов из Дагестана с указанием данных роженицы. Однако, таких ее данные в регионе не были обнаружены. «Мы проверили все базы — такая женщина к нам не поступала», — написал глава региона. Он также отметил, что в указанном пренатальном центре случаев гибели младенцев не было «очень давно». Губернатор пообещал разобраться в ситуации лично.

В пресс-службе МВД Дагестана заявили, что в настоящее время правоохранительных службы обоих регионов выясняют обстоятельства случившегося.