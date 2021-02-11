Глава Ставрополья назвал выдумкой историю с «подменой» младенцев на кукол
«Вот и финал рассказа о якобы «подмене тел младенцев». Вчера было проведено медобследование женщины. Вывод: она не рожала», — написал он.
По словам Владимирова, позднее сама женщина письменно подтвердила, что история о смерти младенцев была выдумкой. Он также выразил надежду, что супружеская пара извинится перед медиками, которых «неправомерно обвинили».
Ранее, 10 февраля, муж женщины сообщил, что двое его новорожденных детей умерли в перинатальном центре, а в ходе похорон он обнаружил, что в погребальном покрывале находятся куклы.