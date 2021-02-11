СК сообщил о допросе женщины, заявившей о смерти детей в Ставрополе

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Следователи допросили супругу мужчины, заявившего о подмене своих детей в роддоме в Ставропольском крае, сообщает ставропольское управление Следственного комитета.

Во время допроса женщина призналась, что сама выдумала факт рождения детей.

«Следователи во взаимодействии с коллегами из соседнего региона опросили супругу заявителя, которая пояснила, что историю с родами выдумала. Кроме того, это подтверждается медицинским освидетельствованием женщины, согласно которому она никогда не рожала», — говорится в сообщении СК.

10 февраля отец из Дагестана заявил о том, что два его ребенка умерли в ставропольском перинатальном центре № 1, передавал телеканал РЕН ТВ. Мужчина сказал, что привез их хоронить в Дагестан, но во время похорон обнаружил в погребальном покрывале не трупы детей, а кукол. Он выразил надежду, что его дети могут быть еще живы.