Небензя обвинил Германию и Францию в нежелании «услышать голос» Донбасса

Германия и Франция стали скорее «соучастниками преступлений» Киева в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании кризиса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на видеоконференции Совета Безопасности, его слова приводятся на сайте постпредства.

По его словам, Украина и «ее западные покровители, включая членов «нормандского формата» Германию и Францию», от уклонились от участия в организованной Россией 2 декабря прошлого года неформальной встречи по «формуле Арриа», чтобы «услышать голос жителей Донецка и Луганска».

Германия и Франция, обратил внимание он, «не отвергают прямого диалога с движением «Ансар Алла» (хуситами) в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье». Однако когда речь идет об установлении прямого общения Киева с жителями Донбасса, что предусматривают минские соглашения, это вызывает у этих стран «нервную реакцию», отметил постпред.

В начале декабря прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать реализацию минских договоренностей и уклоняться от выполнения решений саммита в «нормандском формате» в Париже, а также от прямого диалога с Донецком и Луганском.