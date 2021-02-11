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Небензя обвинил Германию и Францию в нежелании «услышать голос» Донбасса

Германия и Франция стали скорее «соучастниками преступлений» Киева в Донбассе, нежели посредниками в урегулировании кризиса, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на видеоконференции Совета Безопасности, его слова приводятся на сайте постпредства.

По его словам, Украина и «ее западные покровители, включая членов «нормандского формата» Германию и Францию», от уклонились от участия в организованной Россией 2 декабря прошлого года неформальной встречи по «формуле Арриа», чтобы «услышать голос жителей Донецка и Луганска».

Германия и Франция, обратил внимание он, «не отвергают прямого диалога с движением «Ансар Алла» (хуситами) в Йемене, с представителями сирийской или венесуэльской оппозиции, в конце концов с непризнанными государственными образованиями в Восточном Средиземноморье». Однако когда речь идет об установлении прямого общения Киева с жителями Донбасса, что предусматривают минские соглашения, это вызывает у этих стран «нервную реакцию», отметил постпред.

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Фото:Валентин Спринчак / ТАСС

В начале декабря прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Киев перестать саботировать реализацию минских договоренностей и уклоняться от выполнения решений саммита в «нормандском формате» в Париже, а также от прямого диалога с Донецком и Луганском.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев выполняет свои обязательства по урегулированию конфликта, и «весь мир это видит». Тогда он предложил расшифровать каждый пункт минских соглашений.
«Тогда мы будем видеть — мы в состоянии выполнить это или не в состоянии, как мы это будем делать, кто будет ответственным», — говорил Зеленский.

Заседания «по формуле Аррии» — неформальные встречи, когда члены Совета Безопасности могут в частном порядке откровенно обмениваться мнениями и приглашать к участию лиц, которых было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что‑то сообщить. Такие встречи названы в честь посла Венесуэлы Диего Аррии, который начал применять эту практику в 1992 году, будучи представителем Венесуэлы в СБ.

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