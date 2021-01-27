Песков заявил о серьезных разногласиях Москвы и Вашингтона по Донбассу

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Разногласия между Москвой и Вашингтоном по сути конфликта на Украине остаются серьезными, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так Песков ответил на вопрос о том, какая формулировка о конфликте на Украине использовалась в ходе разговора президентов — журналисты обратили внимание на то, что Кремль в сообщении о разговоре Путина и Байдена написал о том, что обсуждался «внутриукраинский конфликт», а американская сторона — о «российской агрессии».

«Использованные фразы именно отражают позицию сторон, и, конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет», — ответил Песков. При этом Москва и Вашингтон готовы продолжать диалог для обсуждения этих разногласий, указал он.

На вопрос, обсуждали ли Путин и Байден возобновление встреч на уровне помощников президентов России и США для переговоров по Донбассу, Песков ответил отрицательно. «Нет, в детали не вдавались», — сказал он. Ранее контакт по этому вопросу поддерживали бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и экс-помощник президента Владислав Сурков.