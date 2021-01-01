В Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса
Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».
«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков.
По его словам, глава государства «в обозримой перспективе» сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.
Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина». Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.