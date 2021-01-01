В Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса

Ранее президент говорил, что не сделал прививку из-за того, что использование вакцины еще не было одобрено для его возрастной категории. Позже Минздрав одобрил применение «Спутник V» для людей старше 60 лет

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин планирует сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Он сказал, что будет прививаться, что он принял такое решение и он ждал завершения всех формальностей», — рассказал Песков.

По его словам, глава государства «в обозримой перспективе» сам сообщит о своем решении насчет вакцинации против COVID-19.

Песков предложил оставить тему того, что дочь президента вошла в группу добровольцев для тестирования вакцины, сказав, что «это все-таки личное жизненное пространство Путина». Представитель Кремля добавил, что Путин рассказал об этом шаге дочери, чтобы продемонстрировать степень доверия к российской вакцине и ее надежность.