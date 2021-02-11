Кремль заявил о недовольстве из-за утечек со встречи Путина с главредами

Встреча Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ накануне проходила не под запись, и в Кремле недовольны тем, что часть ее содержания оказалась известна широкой публике. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он подчеркнул, что встреча проходила «на основе «off the record», без цитирования».

«К нашему сожалению, некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы, по-русски говоря, «слили» просто какую-то часть беседы своим коллегам. Мы в этой связи сожалеем», — сказал Песков. Он подчеркнул, что это «не укрепляет атмосферу нашего доверия».

О закрытой видеоконференции главы государства с главными редакторами российских СМИ публично стало известно накануне, ее анонсировал Дмитрий Песков. «Главные редактора и руководители СМИ имеют возможность разобраться для себя в тех вопросах, в тех темах, которые, может быть, не до конца понятны или которые хотелось бы более подробно обсудить или поднять перед президентом», — объяснял тогда пресс-секретарь Путина.

Материал дополняется.