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Минпромторг не увидел причин для подорожания спецтехники из-за утильсбора

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press
Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Изменение размера утилизационного сбора на спецтехнику — экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки, — которое прописано в проекте постановления правительства, не приведет к росту цен на эти машины, сообщили РБК в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

О том, что изменение роста утилизационного сбора на спецтехнику может привести к росту цен на спецтехнику для переработки металла, говорил газете «Известия» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Как следствие, это приведет к росту на металлоконструкции, которые используются для арматуры при строительстве домов, и росту цен на жилье.

Минпромторг пояснил, что корректировка ставок утилизационного сбора не проводилась с 2016 года и коснется только техники, спрос на которую способны удовлетворить российские производители.

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Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Удержать цены также помогут различные меры государственной поддержки, которую получают отечественные компании. Доступность техники российского производства увеличивают программы льготного лизинга, льготного кредитования покупателей, субсидирования скидок на сельскохозяйственную, строительно-дорожную, коммунальную, лесную и прицепную технику, а также программы поддержки реализации пилотных партий машиностроительной продукции.

При этом рост ставок утилизационного сбора на отработавшую технику «позволит свести к минимуму» импорт бывших в употреблении машин, а также положительно отразится на экологической обстановке в стране, считают в министерстве.

Проект постановления об увеличении утильсбора на спецтехнику вызвал серьезное беспокойство участников рынка обращения лома металлов. Они заговорили о перспективе значительного подорожания строительных материалов и, как следствие, роста цен на жилье.

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Ранее «Известия» сообщали, что к лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов, доля которых в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40%. Увеличение стоимости спецтехники по переработке металла — экскаваторов, экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров и так далее — может дополнительно повлиять на цену стройматериалов.

Так как металл является важной составляющей строительных конструкций, оборудования, инженерных сетей, его подорожание приведет к росту стоимости стройки, подтвердил изданию президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.

Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина
Бизнес
Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В феврале в Минпромторг обратилась с письмом Ассоциация НСРО «Руслом.ком» — саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления. Как сообщали «Известия», она предложила не повышать размер утилизационного сбора на специальную технику, а также полностью убрать сбор для машин, оснащенных электрическими двигателями.

Рост цен на металлопродукцию уже успел спровоцировать конфликт между металлотрейдерами и государством. В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку нескольких трейдерских компаний на предмет заключения ими антиконкурентного соглашения, которое повлекло за собой резкое подорожание металлопродукции в России.

Поводом для расследования стали около 30 жалоб в службу по поводу резкого роста цен на металлопрокат (арматуру, листовой и фасонный металл и трубы). Это расследование началось еще в декабре 2020 года, когда застройщики пожаловались правительству на рост цен на металл, заявив, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья. В ответ на это вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката.

Тогда ФАС даже предлагала ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. А замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил металлургам заключать прямые контракты с застройщиками, что, по его мнению, позволило бы избежать накрутки цены посредниками.

В январе Владимир Путин заявил о нехватке доступного жилья и росте цен на него в регионах. Он обратил внимание на то, что в отдельных субъектах России возникли дисбалансы на рынке жилья, существенно растут цены на недвижимость, не хватает доступных вариантов квартир.

Минпромторг спецтехника утильсбор стройматериалы цены недвижимость
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