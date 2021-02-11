Минпромторг не увидел причин для подорожания спецтехники из-за утильсбора

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Изменение размера утилизационного сбора на спецтехнику — экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, грейдеры, дорожные катки, — которое прописано в проекте постановления правительства, не приведет к росту цен на эти машины, сообщили РБК в пресс-службе Министерства промышленности и торговли.

О том, что изменение роста утилизационного сбора на спецтехнику может привести к росту цен на спецтехнику для переработки металла, говорил газете «Известия» директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Как следствие, это приведет к росту на металлоконструкции, которые используются для арматуры при строительстве домов, и росту цен на жилье.

Минпромторг пояснил, что корректировка ставок утилизационного сбора не проводилась с 2016 года и коснется только техники, спрос на которую способны удовлетворить российские производители.

Удержать цены также помогут различные меры государственной поддержки, которую получают отечественные компании. Доступность техники российского производства увеличивают программы льготного лизинга, льготного кредитования покупателей, субсидирования скидок на сельскохозяйственную, строительно-дорожную, коммунальную, лесную и прицепную технику, а также программы поддержки реализации пилотных партий машиностроительной продукции.