ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров

Антимонопольная служба увидела признаки антиконкурентного сговора между торговцами металлопрокатом в России. Он мог стать причиной для роста цен на металл наравне с растущим спросом

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Анализ информации о росте цен на металл в России показал, что его причиной может быть антиконкурентное соглашение между металлотрейдерами. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. ФАС проводит внеплановые выездные проверки.

«В результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки», — говорится в заявлении.

Источник РБК в одной из металлургических компаний сообщил, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Это тройка крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил им запрос.

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 поступивших обращений по вопросам резкого роста цен на металлопрокат (арматура, листовой и фасонный металл, трубы). Расследование началось еще в декабре 2020 года. Ведомство отправило несколько десятков запросов о себестоимости, политике ценообразования, отпускных ценах и контрагентах. «В феврале 2021 года ФАС России начала пять внеплановых выездных проверок крупнейших трейдеров металлопродукции на предмет проверки картельного соглашения. Полученная информация на данный момент анализируется. В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования», — заявили в пресс-службе.

В сообщении ФАС, опубликованном на сайте службы, отмечается, что вины производителей металла в росте цен нет: анализ их данных показал, что цены формируются на основании рыночных факторов. Тем не менее служба «изучит поведение компаний в этих условиях».