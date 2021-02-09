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ФАС связала рост цен на металл в России со сговором трейдеров

Антимонопольная служба увидела признаки антиконкурентного сговора между торговцами металлопрокатом в России. Он мог стать причиной для роста цен на металл наравне с растущим спросом
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Анализ информации о росте цен на металл в России показал, что его причиной может быть антиконкурентное соглашение между металлотрейдерами. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы. ФАС проводит внеплановые выездные проверки.

«В результате анализа поступивших в ФАС России заявлений граждан и организаций, а также информации, полученной в ответ на запросы, ведомством выявлены признаки антиконкурентного соглашения между металлотрейдерами. В целях проверки соблюдения рядом металлотрейдеров требований статьи 11 Закона о защите конкуренции ФАС России 2 февраля 2021 года организованы внеплановые выездные проверки», — говорится в заявлении.

Источник РБК в одной из металлургических компаний сообщил, что ФАС ведет внеплановые проверки у трейдеров «Сталепромышленная компания», «Металлсервис» и «Металлокомплект-М». Это тройка крупнейших металлотрейдеров в России по данным рейтинга РБК-500. РБК направил им запрос.

В пресс-службе ФАС сообщили РБК, что поводом для расследования стали около 30 поступивших обращений по вопросам резкого роста цен на металлопрокат (арматура, листовой и фасонный металл, трубы). Расследование началось еще в декабре 2020 года. Ведомство отправило несколько десятков запросов о себестоимости, политике ценообразования, отпускных ценах и контрагентах. «В феврале 2021 года ФАС России начала пять внеплановых выездных проверок крупнейших трейдеров металлопродукции на предмет проверки картельного соглашения. Полученная информация на данный момент анализируется. В случае выявления нарушений будут применены меры антимонопольного реагирования», — заявили в пресс-службе.

В сообщении ФАС, опубликованном на сайте службы, отмечается, что вины производителей металла в росте цен нет: анализ их данных показал, что цены формируются на основании рыночных факторов. Тем не менее служба «изучит поведение компаний в этих условиях».

Рост цен на металл в России, в связи с которым ФАС начала расследование, был зафиксирован в четвертом квартале 2020 года. В ведомстве отметили, что рост цен на металл в стране последовал вслед за аналогичной тенденцией по всему миру. Рост мировых цен на металлопродукцию в ФАС связывают с восстановлением рынка после пандемии. «Мировые цены находятся на рекордном за последние годы уровне, что связано во многом с оживлением мирового спроса на металлопродукцию после снятия ограничительных мер по борьбе с пандемией COVID-19 летом 2020 года», — объяснили в ФАС. При этом в начале 2021 года рост цен замедлился, а часть продукции даже подешевела.

Предпосылок для дефицита металлопродукции в России ФАС не видит. В ведомстве сообщили, что объем производства арматуры в 2020 году в России составил порядка 7,5 млн тонн, из них на экспорт ушло около 2 млн тонн, то есть 25–27%. Мощности производства в России позволяют нарастить объем выпускаемой продукции до 13 млн тонн.

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Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС

В декабре 2020 года вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проверить информацию о резком подорожании арматуры и металлопроката. На рост цен ему пожаловались застройщики, заявившие, что из-за подорожания стройматериалов растет и стоимость жилья.

После этого Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, предложила ввести экспортные пошлины на стальную продукцию на полгода для стабилизации цен. При этом замглавы ФАС Андрей Цариковский в письме Минпромторгу указал, что по итогам анализа рынка служба не выявила признаков нарушения антимонопольного законодательства. Минпромторг предложил иной способ удержать цены: замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами. Это, по его мнению, позволило бы избежать накруток цены посредниками.

Авторы
Георгий Тадтаев, Светлана Бурмистрова
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