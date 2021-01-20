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Бизнес ,  
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Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина

Цены на используемый в строительстве металл удалось снизить за счет заключения прямых контрактов с застройщиками, заявили металлурги. В среду, 20 января, Владимир Путин обсудит стоимость стройматериалов с правительством
«Северсталь» CHMF ₽1 339,8 -0,04% Купить
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Представители сталелитейных компаний на совещании в Минпромторге рассказали руководителям этого ведомства и Минстроя о снижении цен на арматуру после резкого роста в декабре 2020-го. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам встречи.

По их словам, на совещании, прошедшем накануне, 19 января, присутствовали заместители министров промышленности и строительства Виктор Евтухов и Дмитрий Волков. Пресс-служба Минпромторга подтвердила факт проведения совещания с металлургами. РБК направил запросы в пресс-службы Минстроя и правительства.

Как отметили источники РБК, вопрос зависимости цен на жилье от стоимости арматуры будет обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с правительством - оно состоится уже в среду, 20 января. Основной докладчик по этому вопросу — вице-премьер Марат Хуснуллин, уточнил один из собеседников РБК.

Представители Хуснуллина и «Русской стали» (объединяет крупнейшие металлургические компании России) отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; в него входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков).

Как удалось снизить цены на металл

В декабре застройщики пожаловались Хуснуллину на 50%-ый рост цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Тогда Минпромторг создал рабочую группу, в которую также вошли представители Минстроя и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В итоге, они рекомендовали металлургам заключать прямые долгосрочные договоры со строителями с формулой цены, чтобы избежать накрутки посредниками и снизить спекулятивную составляющую в стоимости металла.

Минпромторг предложил способ борьбы с ростом цен на металл
Бизнес
Фото:Дмитрий Рогулин / ТАСС

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На совещании во вторник металлургам удалось убедить Евтухова и Волкова в том, что цены на арматуру начали снижаться на фоне мировой рыночной конъюнктуры и благодаря прямым договорам со строителями на внутреннем рынке, рассказал один из источников РБК. О том, что металлурги начали заключать прямые договоры с застройщиками неделю назад заявил сам Евтухов. «Еще несколько десятков подобных прямых контрактов находятся в процессе обсуждения, а систематическая работа по стабилизации цен продолжится», — сказал тогда он. По его словам, для проведения «наиболее взвешенной и грамотной политики» в отношении цен на металлопродукцию совещания рабочей группы с участием власти и бизнеса будут проходить в еженедельном формате.

На снижение стоимости сырья повлияло и то, что производители металла начали публиковать конечные цены на своих сайтах, отмечает еще одни собеседник РБК.

В результате, по словам источников РБК, цены на экспортную заготовку (сырье для производства арматуры) снизились с середины декабря к 19 января на 8% до $560-570 за т. Розничные цены на арматуру в Москве, по данным одного из них, сократились почти на 10% — до 60 тыс. руб. за т. В прямых контрактах металлургов со строителями цена достигает 55 тыс. руб. за т, добавил он.

По данным Metalbulletin, производители из СНГ снизили цену на заготовку на экспорте на 4% на этой неделе до $600 за т на фоне падения котировок на лом (сырье для производства стали).

Мордашов предупредил о катастрофе для России от экономической изоляции
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Алексей Мордашов

Несмотря на резкий рост в декабре, средние цены на арматуру в России (с учетом НДС и стоимости поставки) в 2020 году снизились на 2,6% по сравнению с 2019 годом, приводит данные один из собеседников РБК. Действительно цены на сталь накануне роста в декабре сильно упали и база сравнения неадекватная, говорил на прошлой неделе крупнейший совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, ограничения на экспорт металла, которые предлагала ввести ФАС, нанесет «непоправимый удар» по отрасли: они приведут к потере рынков и отразится на доходности отрасли. «Нам важно быть разумными, регулируя рынок. Важно не навредить регулированию экспортно-импортных связей, взвешивая все последствия», — заключил бизнесмен.

Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко
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