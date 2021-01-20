Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина

Цены на используемый в строительстве металл удалось снизить за счет заключения прямых контрактов с застройщиками, заявили металлурги. В среду, 20 января, Владимир Путин обсудит стоимость стройматериалов с правительством

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Представители сталелитейных компаний на совещании в Минпромторге рассказали руководителям этого ведомства и Минстроя о снижении цен на арматуру после резкого роста в декабре 2020-го. Об этом РБК рассказали два источника, близких к участникам встречи.

По их словам, на совещании, прошедшем накануне, 19 января, присутствовали заместители министров промышленности и строительства Виктор Евтухов и Дмитрий Волков. Пресс-служба Минпромторга подтвердила факт проведения совещания с металлургами. РБК направил запросы в пресс-службы Минстроя и правительства.

Как отметили источники РБК, вопрос зависимости цен на жилье от стоимости арматуры будет обсуждаться на совещании президента Владимира Путина с правительством - оно состоится уже в среду, 20 января. Основной докладчик по этому вопросу — вице-премьер Марат Хуснуллин, уточнил один из собеседников РБК.

Представители Хуснуллина и «Русской стали» (объединяет крупнейшие металлургические компании России) отказались от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу Национального объединения строителей (НОСТРОЙ; в него входят более 90 тыс. застройщиков и строительных подрядчиков).