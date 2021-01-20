Металлурги отчитались о снижении цен на сырье перед совещанием у Путина

Как удалось снизить цены на металл
В декабре застройщики пожаловались Хуснуллину на 50%-ый рост цен на арматуру, используемую в жилищном строительстве. Тогда Минпромторг создал рабочую группу, в которую также вошли представители Минстроя и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В итоге, они рекомендовали металлургам заключать прямые долгосрочные договоры со строителями с формулой цены, чтобы избежать накрутки посредниками и снизить спекулятивную составляющую в стоимости металла.
На совещании во вторник металлургам удалось убедить Евтухова и Волкова в том, что цены на арматуру начали снижаться на фоне мировой рыночной конъюнктуры и благодаря прямым договорам со строителями на внутреннем рынке, рассказал один из источников РБК. О том, что металлурги начали заключать прямые договоры с застройщиками неделю назад заявил сам Евтухов. «Еще несколько десятков подобных прямых контрактов находятся в процессе обсуждения, а систематическая работа по стабилизации цен продолжится», — сказал тогда он. По его словам, для проведения «наиболее взвешенной и грамотной политики» в отношении цен на металлопродукцию совещания рабочей группы с участием власти и бизнеса будут проходить в еженедельном формате.
На снижение стоимости сырья повлияло и то, что производители металла начали публиковать конечные цены на своих сайтах, отмечает еще одни собеседник РБК.
В результате, по словам источников РБК, цены на экспортную заготовку (сырье для производства арматуры) снизились с середины декабря к 19 января на 8% до $560-570 за т. Розничные цены на арматуру в Москве, по данным одного из них, сократились почти на 10% — до 60 тыс. руб. за т. В прямых контрактах металлургов со строителями цена достигает 55 тыс. руб. за т, добавил он.
По данным Metalbulletin, производители из СНГ снизили цену на заготовку на экспорте на 4% на этой неделе до $600 за т на фоне падения котировок на лом (сырье для производства стали).
Несмотря на резкий рост в декабре, средние цены на арматуру в России (с учетом НДС и стоимости поставки) в 2020 году снизились на 2,6% по сравнению с 2019 годом, приводит данные один из собеседников РБК. Действительно цены на сталь накануне роста в декабре сильно упали и база сравнения неадекватная, говорил на прошлой неделе крупнейший совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. По его словам, ограничения на экспорт металла, которые предлагала ввести ФАС, нанесет «непоправимый удар» по отрасли: они приведут к потере рынков и отразится на доходности отрасли. «Нам важно быть разумными, регулируя рынок. Важно не навредить регулированию экспортно-импортных связей, взвешивая все последствия», — заключил бизнесмен.
Авторы
Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко