Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания

Вячеслав Машнов (второй справа) (Фото: kpss_begemot_official / Instagram)

Рэпера Гнойного (Вячеслав Машнов, известный также как Валентин Дядька, Слава КПСС, Соня Мармеладова и др. — РБК) отпустили из отдела полиции в Санкт-Петербурге, куда он был доставлен за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в центре города 2 февраля. Об этом артист написал в Twitter.

«<...> на свободе! Суд в среду. Всем спасибо!» — сообщил он.

В одном из твитов, которые рэпер постил, находясь в отделении, он опубликовал фотографию протокола, один из абзацев которого звучит так: «Своими действиями гр. Машнов В. В. пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок».

Также в протоколе указывается, что 2 февраля на Невском проспекте Машнов выкрикивал названия половых органов и публично выражался грубой нецензурной бранью.

В сториз в Instagram Гнойный сообщил, что он находился в 78-м отделении полиции Санкт-Петербурга, отметив, что там работают «лучшие люди». «Всем рекомендую посещать», — заявил он.