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Дело Навального ,  
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Рэпера Гнойного отпустили из отдела полиции после задержания

Вячеслав Машнов (второй справа)
Вячеслав Машнов (второй справа) (Фото: kpss_begemot_official / Instagram)

Рэпера Гнойного (Вячеслав Машнов, известный также как Валентин Дядька, Слава КПСС, Соня Мармеладова и др. — РБК) отпустили из отдела полиции в Санкт-Петербурге, куда он был доставлен за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которая прошла в центре города 2 февраля. Об этом артист написал в Twitter.

«<...> на свободе! Суд в среду. Всем спасибо!» — сообщил он.

В одном из твитов, которые рэпер постил, находясь в отделении, он опубликовал фотографию протокола, один из абзацев которого звучит так: «Своими действиями гр. Машнов В. В. пренебрегал интересами общества, других людей, игнорировал правила приличия и благопристойности, демонстрировал свое неуважение к обществу, на замечания не реагировал, чем выразил явное неуважение к обществу и нарушил общественный порядок».

Также в протоколе указывается, что 2 февраля на Невском проспекте Машнов выкрикивал названия половых органов и публично выражался грубой нецензурной бранью.

В сториз в Instagram Гнойный сообщил, что он находился в 78-м отделении полиции Санкт-Петербурга, отметив, что там работают «лучшие люди». «Всем рекомендую посещать», — заявил он.

«РИА Новости», ссылаясь на адвоката рэпера, сообщает, что в отношении Гнойного составили протокол за мелкое хулиганство, после чего отпустили из отделения.

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Рэпера задержали днем 6 февраля. Сообщения об этом появились в его Twitter. Представитель музыканта Артем Вараб подтвердил РБК информацию о задержании Машнова. «Подтверждаю задержание, иную информацию раскрыть не имею права», — сказал он. 

Рэп-исполнителя задержали за участие в несанкционированной акции в поддержку Навального, которая проходила в разных городах России, в том числе в Петербурге. Присутствие артиста на митинге заметили корреспонденты ряда СМИ. Также на митинге в Петербурге был замечен другой рэпер Oxxxymiron (Мирон Федоров). Он выходил на не согласованную с властями акцию протеста в поддержку Навального и 31 января. Тогда музыканта задержали, однако в скором времени отпустили из полиции без составления протокола.

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