Замглавы «Единой России» назвал неактуальным введение базового дохода

Андрей Исаев (Фото: duma.gov.ru)

В «Единой России» считают, что идея введения минимального базового дохода не актуальна для России. Об этом журналистам заявил первый замглавы партийной фракции в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Минимальный базовый доход существует в нескольких странах, и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна», — сказал Исаев.

По его словам, глава партии Дмитрий Медведев всегда высказывался в поддержку гарантированного минимального дохода, а не базового. Исаев пояснил, что гарантированный минимальный доход — это минимальная сумма, ниже которой человек не может получать в месяц с учетом всех его источников дохода. «Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью», — пояснил депутат.

Ввести гарантированный минимальный доход Медведев предложил в сентябре прошлого года во время онлайн-совещания партии «Единая Россия». Тогда глава партии отметил, что подобные модели государственной помощи есть и в других странах. Тогда он говорил, что «имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».