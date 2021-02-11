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Политика ,  
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Замглавы «Единой России» назвал неактуальным введение базового дохода

Андрей Исаев
Андрей Исаев (Фото: duma.gov.ru)

В «Единой России» считают, что идея введения минимального базового дохода не актуальна для России. Об этом журналистам заявил первый замглавы партийной фракции в Госдуме Андрей Исаев, передает ТАСС.

«Минимальный базовый доход существует в нескольких странах, и, еще раз хочу сказать, он не учитывает доходов гражданина, это просто некая выплата от государства, такая стипендия, которую получает любой человек. Мы не считаем, что для России сейчас эта тема актуальна», — сказал Исаев.

По его словам, глава партии Дмитрий Медведев всегда высказывался в поддержку гарантированного минимального дохода, а не базового. Исаев пояснил, что гарантированный минимальный доход — это минимальная сумма, ниже которой человек не может получать в месяц с учетом всех его источников дохода. «Если он получает меньше, ему устанавливается доплата. Это и будет адресной социальной помощью», — пояснил депутат.

Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход
Экономика
Фото:Александра Мудрац / ТАСС

Ввести гарантированный минимальный доход Медведев предложил в сентябре прошлого года во время онлайн-совещания партии «Единая Россия». Тогда глава партии отметил, что подобные модели государственной помощи есть и в других странах. Тогда он говорил, что «имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения».

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российские власти не обсуждают введение минимального базового дохода в стране. «Пока, насколько я знаю, предметных обсуждений не ведется», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле обсуждать это предложение.

В 2018 году компания HeadHunter опросила 5 тыс. российских работников, поддерживают ли они концепцию безусловного основного дохода, предполагающую регулярные выплаты со стороны государства всем гражданам. В поддержку этой концепции тогда высказались 62% респондентов. Против — 20%. При этом хорошо знакомы с идеей безусловного основного дохода были лишь 18% работников, а 58% впервые узнали о ней.

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безусловный доход гарантированный доход Андрей Исаев Единая Россия
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