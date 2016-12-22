Более половины россиян высказались за минимальный гарантированный доход

Большинство работающих россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода, которая предполагает регулярные государственные выплаты всем гражданам без исключения, показал опрос

Фото: Алексей Светлов / Интерпресс / ТАСС

62% работающих россиян поддерживают концепцию безусловного основного дохода (БОД), которая предполагает регулярные выплаты всем гражданам со стороны государства. Таковы результаты опроса 5 тыс. российских работников, проведенного службой исследований компании HeadHunter (есть у РБК). Против этой идеи высказались 20% респондентов.

Согласно опросу, с концепцией безусловного основного дохода хорошо знакомы лишь 18% российских работников, а 58% узнали о ней впервые.

Плюсы и минусы

Ключевым плюсом этой концепции респонденты назвали снижение числа преступлений, спровоцированных бедностью. 50% сочли этот фактор самым привлекательным в концепции базового дохода. В тройку главных преимуществ также вошли возможность повышения уровня жизни на фоне снижения социального неравенства (47% респондентов) и более комфортный процесс получения образования (45%).

В число остальных положительных факторов вошли рост покупательной способности, сокращение расходов на госаппарат (предполагается, что поскольку безусловные выплаты заменят пенсии и социальные пособия, обслуживающие эти сферы чиновники будут не нужны), увеличение числа предприятий малого бизнеса, а также рост числа желающих заняться благотворительностью и волонтерством.

Главным отрицательным фактором 56% респондентов сочли возможность массового нежелания работать. Вторым по значимости минусом опрошенные назвали предположение о росте потока иностранных мигрантов в страну, где реализована концепция безусловного дохода. По их мнению, БОД также спровоцирует рост инфляции и увеличит концентрацию власти у государства.

«Изучать новое и развиваться»

Половина респондентов (51%) в условиях минимального гарантированного дохода стали бы «изучать новое и развиваться», 13% задумались бы о кардинальной смене профессии, а 3% предположили, что перестанут работать. 18% заявили, что будут проще и спокойнее относиться к своей профессии.

Наибольшие доли респондентов (от 68 до 72%), поддержавших реализацию БОД, пришлись на такие отрасли, как «туризм, гостиницы, рестораны», «рабочий персонал» и «транспорт, логистика». Из тех же, кто высказался против реализации этой концепции, первые три строки заняли сферы управления персоналом, строительства/недвижимости и медицины — 26, 25 и 24% соответственно.

Среди регионов наибольшая доля положительных ответов в Омской области — 73%, Свердловской области — 68% и Пермском крае — 67%. Отрицательное отношение к концепции БОД чаще всего высказывали в Кемеровской, Ростовской и Свердловской областях — 25, 24 и 22% соответственно.

Деньги, чтобы «не умереть с голоду»

Екатерину Шульман, политолога, доцента Института общественных наук РАНХиГС, удивляет столь большой процент (62%) поддержки концепции БОД в России. «Как правило, в связи с БОД возникают опасения, что никто не будет работать, повысится инфляция и т.д.», — говорит она.

По ее мнению, реальная перспектива внедрения БОД есть у богатых стран, и прежде всего стран с развитой диверсифицированной экономикой, где внедрение искусственного интеллекта, автоматизация и роботизация производств делают человеческие рабочие руки во многом избыточными. Такие экономики создают новые производства, которые не очень нуждаются в человеке, но при этом способны генерировать доход, распределяемый потом между членами общества, объясняет Шульман.

«Россия с точки зрения реальных располагаемых доходов населения — страна пока еще очень бедная, но у нас распространена поддерживаемая государством псевдозанятость — рабочие места, которые не участвуют ни в каком производстве, но при этом содержатся государством, чтобы люди были «пристроены» (места в госорганах, бюджетных учреждениях, на более низком социальном этаже — охранники)», — рассуждает она.

Ключевыми преимуществами БОД Шульман называет экономию средств и ресурсов за счет ликвидации дорогостоящей государственной системы социальных выплат и льгот, снижение преступности, связанной с крайней бедностью, а также «оздоровление ситуации с домашним и семейным насилием за счет исчезновения огромного числа вынужденных сожительств, на которые идут женщины ради крыши над головой и куска хлеба для себя и ребенка».

«БОД — это не пожизненное содержание, а сумма, которая позволяет не умереть с голоду. Она никак не покрывает всех расходов, на это можно жить, если ты одинокий и непритязательный человек. Людей, которые выберут жить именно так, не ища никаких дополнительных занятий и заработков, может быть много, но их не будет ни половина, ни тем более большинство», — резюмирует она.