Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход

«Я глубоко убежден, что в авторитарных режимах, какой бы ни был хороший президент или лидер, эффективно базовый доход не ввести. Потому что так или иначе очень серьезно повышаются риски ошибок, когда один человек принимает решения, когда он не находится в системе жесткого диалога, жесткой дискуссии с представителями общества, которые, допустим, представлены в том же самом парламенте. Это к вопросу о России. Мы с вами видим колоссальное количество ошибок в социальной политике, при том что есть, наверное, какая-то хорошая воля, есть действительно желание улучшить социальную политику. Но все ошибки, которые мы с вами видим, в том числе в последнее время, они св​​язаны с процедурой, что эти решения принимаются поспешно и кулуарно. Это вопрос базовых общественных институтов, он принципиален», — сказал Евгений Гонтмахер.