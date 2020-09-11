В Кремле заявили об отсутствии обсуждений введения базового дохода

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российские власти пока не рассматривают вопрос введения в России базового дохода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока, насколько я знаю, предметных обсуждений не ведется», — сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле обсуждать соответствующее предложение.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил своим коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения минимального гарантированного дохода для россиян. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — уточнил он.