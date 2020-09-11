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В Кремле заявили об отсутствии обсуждений введения базового дохода

Фото: Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

Российские власти пока не рассматривают вопрос введения в России базового дохода. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Пока, насколько я знаю, предметных обсуждений не ведется», — сказал он, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле обсуждать соответствующее предложение.

Медведев предложил обсудить введение в России базового дохода
Общество
Дмитрий Медведев

Ранее заместитель председателя Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил своим коллегам по партии обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения минимального гарантированного дохода для россиян. «Имеется в виду неприкосновенность той минимальной суммы средств, которая выплачивается государством человеку независимо от рода его деятельности, социального и экономического положения», — уточнил он.

Деньги для всех: возможен ли в России безусловный доход
Экономика
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Медведев отметил, что подобную практику уже применяют в некоторых зарубежных странах. Он также пояснил, что пандемия коронавируса показала важность поддержки людей государством, которая необходима для сохранения социальной стабильности.

Безусловный базовый доход выплачивается в Индии, Италии, Бразилии. В Италии он предназначен для граждан с доходами ниже черты абсолютной бедности, в Индии госпрограмма распространяется на фермеров, а в Бразилии — только на бедные семьи, чьи дети посещают школу.

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Теги: Дмитрий Песков, Кремль, Дмитрий Медведев
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