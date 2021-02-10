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Пандемия коронавируса ,  
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Принц Чарльз с женой получили первые дозы вакцины от СOVID-19

Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз Уэльский  
Герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз и принц Чарльз Уэльский   (Фото: Chris Jackson / AP)

Наследник британского престола принц Чарльз Уэльский и его жена, герцогиня Корнуолльская Камилла Паркер Боулз сделали прививки от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кларенс-Хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи, передает Би-би-си.

Какую именно вакцину получили принц Чарльз и Камилла, неизвестно. Оба они входят в группу риска по коронавирусу, поскольку принцу сейчас 72 года, а его супруге 73.

При этом не уточняется, вакцину чьего производства получили члены королевской семьи.

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Принц Чарльз

Весной 2020 года Чарльз переболел коронавирусной инфекцией. После заражения он изолировался в своем доме в шотландском поместье Балморал. Королевская резиденция заявляла, что у принца были умеренные симптомы заболевания. Позже сам Чарльз рассказал, что потерял вкус и обоняние, которые полностью не восстановились даже спустя несколько месяцев после выздоровления.

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Жена принца во время заболевания мужа прошла тестирование на коронавирус, он показал отрицательный результат.

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По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Британии выявили почти 4 млн зараженных коронавирусом. По данным британских властей, обе положенные дозы вакцины к 8 февраля получили 516 392 человека.

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Источник: JHU
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