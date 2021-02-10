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СК возбудил дело после смерти в Подмосковье подключенных к ИВЛ пациентов

Уголовное дело возбуждено после публикаций в СМИ, сообщили в Следственном комитете. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате ведомства
Фото: Следственный комитет РФ
Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после сообщений в СМИ о том, что в реанимации Никольской больницы в подмосковном Одинцово из-за возможного отключения от искусственной вентиляции легких погибли пациенты. Об этом сообщается на сайте СК.

«Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате ведомства», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что информацию о чрезвычайном происшествии получили из публикаций в СМИ. «Журналисты называют возможной причиной смерти людей отключение системы подачи кислорода. Также сообщается и о возможной технической неполадке. По факту смерти пациентов следственными органами ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело», — отметили в СК.

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Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области РБК сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы. «По данным следствия, 10 февраля 2021 года утром в больнице, расположенной в Одинцовском городском округе, скончались два пациента. Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», — уточнил собеседник РБК.

О гибели трех пациентов из-за отключения подачи кислорода в реанимации Никольской больницы в Подмосковье сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и Telegram-канал «112». По данным собеседника агентства, подача кислорода прекратилась из-за «технической неисправности».

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В Росздравнадзоре заявили, что намерены проверить причину гибели людей. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — говорилось в сообщении ведомства. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщили, что пациенты умерли около 10 утра из-за сбоя в подаче кислорода. Предварительная причина — техническая неисправность.

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Кислородный концентратор

Глава Никольской больницы Владимир Гордеев заявил, что временный сбой в подаче кислорода произошел «по неизвестным причинам». При этом он заверил, что инцидент не мог стать причиной смерти пациентов. «В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанных с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», — сказал он.

По словам Гордеева, всего в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии.

В октябре 2020 года издание 161.ru сообщило, что в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону из-за прекращения подачи кислорода скончались 13 пациентов. Позже врач — анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров опубликовал аудиозапись с рассказом о том, как это произошло. Уголовное дело возбудили тогда по статье 109 УК — «причинение смерти по неосторожности».

Авторы
Евгений Науменко, Владислав Гордеев, Евгения Лебедева
Следственный комитет уголовное дело ИВЛ гибель
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