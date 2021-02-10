СК возбудил дело после смерти в Подмосковье подключенных к ИВЛ пациентов

В пресс-службе ГСУ СК по Московской области РБК сообщили, что следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух пациентов больницы. «По данным следствия, 10 февраля 2021 года утром в больнице, расположенной в Одинцовском городском округе, скончались два пациента. Следователями устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего», — уточнил собеседник РБК.

О гибели трех пациентов из-за отключения подачи кислорода в реанимации Никольской больницы в Подмосковье сообщило ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах и Telegram-канал «112». По данным собеседника агентства, подача кислорода прекратилась из-за «технической неисправности».

В Росздравнадзоре заявили, что намерены проверить причину гибели людей. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — говорилось в сообщении ведомства. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.



Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщили, что пациенты умерли около 10 утра из-за сбоя в подаче кислорода. Предварительная причина — техническая неисправность.

Глава Никольской больницы Владимир Гордеев заявил, что временный сбой в подаче кислорода произошел «по неизвестным причинам». При этом он заверил, что инцидент не мог стать причиной смерти пациентов. «В момент инцидента никто из пациентов не погиб. Двое пациентов впоследствии скончались из-за тяжести состояния, не связанных с подачей кислорода. Все пациенты стационара находятся в безопасности, под пристальным наблюдением врачей. На данный момент проводится проверка правоохранительными органами», — сказал он.

По словам Гордеева, всего в реанимационном отделении филиала № 3 Одинцовской областной больницы на ИВЛ находились 16 человек в тяжелом состоянии.

В октябре 2020 года издание 161.ru сообщило, что в городской больнице № 20 Ростова-на-Дону из-за прекращения подачи кислорода скончались 13 пациентов. Позже врач — анестезиолог-реаниматолог Артур Топоров опубликовал аудиозапись с рассказом о том, как это произошло. Уголовное дело возбудили тогда по статье 109 УК — «причинение смерти по неосторожности».