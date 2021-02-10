Росздравнадзор проверит гибель трех пациентов с COVID в больнице Одинцово

Кислородный концентратор (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов c коронавирусом в подмосковной больнице. Об этом говорится в Telegram ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — отмечается в сообщении.

Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщили, что пациенты умерли около 10 утра из-за сбоя в подаче кислорода. Предварительная причина — техническая неисправность.