Росздравнадзор проверит гибель трех пациентов с COVID в больнице Одинцово
Росздравнадзор проверит причину гибели трех пациентов c коронавирусом в подмосковной больнице. Об этом говорится в Telegram ведомства.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проверит причину гибели трех пациентов с коронавирусной инфекцией в реанимации Никольской больницы в Одинцове», — отмечается в сообщении.
Соответствующее поручение дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Источники «Интерфакса» и ТАСС ранее сообщили, что пациенты умерли около 10 утра из-за сбоя в подаче кислорода. Предварительная причина — техническая неисправность.