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Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который увеличивает штрафы для митингующих за неповиновение полиции. Об этом говорится на сайте Думы.

«Штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от двух тысяч до четырех тысяч рублей (в настоящее время от 500 руб. до 1 тыс. руб.)», — поясняется в сообщении.

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За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Кроме того, проект устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денег на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное или неверное представление в уполномоченный орган отчета о их расходовании.

Для граждан штраф может составить до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 40 тыс. руб. и для юридических лиц — до 200 тыс. руб.

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Помимо этого, в документе устанавливается ответственность за финансирование публичного мероприятия (включая передачу имущества) лицами, которые не имеют на это права. Административный штраф для физлиц будет составлять от 10 тыс. до 15 тыс. руб., юрлиц могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

«Во многих странах существует такая ответственность, и ее несут те, кто проводит митинги, их организует. <...>. Потому что собирают на митинг, а потом кладут в карман», — заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Автор инициативы — депутат «Единой России» Дмитрий Вяткин. Ранее в Госдуму внесли еще несколько его законопроектов, которые ужесточают санкции для митингующих и организаторов протестов. В частности, единоросс предложил приравнять к митингам очереди на одиночные пикеты и запретить участвовать в акциях журналистам, освещающим их.

В декабре Госдума в третьем чтении приняла закон, который запрещает финансирование митингов иностранцами — как гражданами зарубежных государств, так и организациями. Также запрещается принимать пожертвования на эти цели от анонимных лиц, несовершеннолетних россиян и компаний, которые зарегистрированы менее чем за год до сбора средств. 

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В Думу внесли законопроекты об ужесточении штрафов для митингующих
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