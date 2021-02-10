Госдума приняла закон о повышении штрафов для митингующих

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Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который увеличивает штрафы для митингующих за неповиновение полиции. Об этом говорится на сайте Думы.

«Штраф за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от двух тысяч до четырех тысяч рублей (в настоящее время от 500 руб. до 1 тыс. руб.)», — поясняется в сообщении.

За повторное нарушение взыскание составит уже от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Кроме того, проект устанавливает ответственность за нарушение порядка сбора, перечисления и расходования денег на организацию и проведение публичного мероприятия, несвоевременное или неверное представление в уполномоченный орган отчета о их расходовании.