Госдума приняла закон о запрете финансирования митингов иностранцами

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 75,35 (+0,68) Инвестиции, 22 дек, 12:25
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,07 (+1,07) Инвестиции, 22 дек, 12:25
Госдума приняла закон об ответных мерах за цензуру российских СМИ Политика, 12:56 Курс XRP обновил месячный минимум на фоне иска SEC к Ripple Крипто, 12:54 СМИ узнали о планах «Единой России» выдвинуть в Думу Пугачеву и Валерию Политика, 12:54 Песков анонсировал поездку Путина в регион на Рождество Общество, 12:50 Завтраки и бизнес кулинарной группировки Eggsellent РБК Стиль и Clarins, 12:50 Гинцбург заявил об изменении формата исследований вакцины «Спутник V» Общество, 12:44 Госдума приняла закон о признании физлиц иностранными агентами Политика, 12:44 Бот на проводе: как используют голосовых помощников в России и за рубежом Pro, 12:39 Месси прокомментировал обновление рекорда Пеле Спорт, 12:33 Премьер Молдавии решил уйти в отставку Политика, 12:32 McLaren представил 835-сильный гиперкар Sabre Авто, 12:30 СМИ сообщили о возможном переходе Тедеско из «Спартака» в «Майнц» Спорт, 12:22 Как не жертвовать красотой ради комфорта: выбираем гардероб онлайн РБК и ЦУМ, 12:21 Танцы, снег и болельщиков учтут при расчете нагрузок на здания Недвижимость, 12:16
Политика ,  
0 

Госдума приняла закон о запрете финансирования митингов иностранцами

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума в третьем чтении приняла закон, который определяет порядок сбора денег на подготовку и проведение публичного мероприятия, а также порядок расходования таких пожертвований, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Этот закон вводит запрет на сбор средств для этих целей из иностранных источников, будь то граждане других государств или зарубежные организации.

Кроме того, запрещено принимать пожертвования на эти цели от анонимных жертвователей, от компаний, которые зарегистрированы менее чем за год до объявления о сборе средств, а также от несовершеннолетних граждан России.

Путин не увидел новых запретов в законе о физлицах-иноагентах
Политика
Владимир Путин

Закон также обязует организаторов митингов и акций отчитываться об источниках их финансирования. Все деньги на организацию публичных мероприятий должны перечисляться только в безналичном порядке на счет в российском банке. Физлица при переводе пожертвования должны указывать номер паспорта, а юрлица — ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться перед властями о расходовании средств.

Летом 2020 года в Хабаровском крае начались митинги, связанные с уголовным делом в отношении экс-губернатора региона Сергея Фургала, обвиненного в причастности к убийствам нескольких местных бизнесменов в 2004–2005 годах. Новый глава региона Михаил Дегтярев, комментируя протесты, заявил, что к их организации причастны некие иностранные граждане.

Позднее тезис об участии иностранных граждан в событиях в Хабаровске поддержал Кремль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Москва не считает, что митинги в Хабаровске были инициированы из-за рубежа, однако «со временем» туда прилетели иностранцы. В начале декабря зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что иностранные неправительственные организации пытаются «обострить ситуацию» в российских регионах, а потому нужно принять «дополнительные меры», чтобы им противодействовать.

Читайте на РБК Pro
Ничего личного: как Цукерберг пытается монетизировать WhatsApp РБК Pro: что делает работу мозга эффективнее — нейробиолог Станислас Деан Почему стартапы лгут и как инвестору это обнаружить От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни
Госдума финансирование митинги иностранные организации иностранные граждане
Материалы по теме
Власти Москвы опровергли анкетирование об участии учителей в митингах
Общество
Госдума поддержала закон о запрете финансирования митингов из-за рубежа
Политика
В Думу внесли законопроекты об ужесточении штрафов для митингующих
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter