Госдума приняла закон о запрете финансирования митингов иностранцами

Фото: duma.gov.ru

Госдума в третьем чтении приняла закон, который определяет порядок сбора денег на подготовку и проведение публичного мероприятия, а также порядок расходования таких пожертвований, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Этот закон вводит запрет на сбор средств для этих целей из иностранных источников, будь то граждане других государств или зарубежные организации.

Кроме того, запрещено принимать пожертвования на эти цели от анонимных жертвователей, от компаний, которые зарегистрированы менее чем за год до объявления о сборе средств, а также от несовершеннолетних граждан России.

Закон также обязует организаторов митингов и акций отчитываться об источниках их финансирования. Все деньги на организацию публичных мероприятий должны перечисляться только в безналичном порядке на счет в российском банке. Физлица при переводе пожертвования должны указывать номер паспорта, а юрлица — ИНН и дату регистрации. После мероприятия организатору нужно будет отчитаться перед властями о расходовании средств.