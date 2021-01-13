РАН рекомендовала отложить создание лунной ракеты после доклада Рогозина

Ранее глава «Роскосмоса» заявил, что к созданию этой ракеты нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела»

Дмитрий Рогозин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Совет по космосу Российской академии наук по итогам заседания рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщает «Интерфакс». Это произошло после доклада главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Сверхтяжелую ракету «Енисей» «Роскосмос» планировал создать к 2028 году, эти работы были включены в программу развития космонавтики до 2030 года. Эта ракета должна была заняться доставкой грузов и космонавтов к Луне. В марте 2017 года из материалов «Роскосмоса» по развитию космической отрасли следовало, что летные испытания сверхтяжелой ракеты запланированы на 2035 год. На то время «Роскосмос» обещал начать предоставлять услуги по облету Луны к 2021 или 2022 году.

Вместо «Енисея» Совет по космосу РАН предложил использовать для полетов к Луне ракеты семейства «Ангара». Он поручил генеральным конструкторам «Роскосмоса» разработать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную лунную подпрограмму в рамках госпрограммы «Космическая деятельность России». Она будет включать в себя выполнение пилотируемой экспедиции на поверхность Луны к 2030 году «с использованием многопусковых схем полета на основе применения космического ракетного комплекса «Ангара-5В», говорится в решении Совета.

Об использовании для лунной программы ракеты семейства «Ангара» вместо «Енисея» Рогозин сообщил в Facebook в середине декабря. Глава «Роскосмоса» пояснил, что к созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса нужно подступать «исключительно на основе новейшего научно-технического задела».

«СТК [сверхтяжелый комплекс] — это шанс «срезать угол», тема, которая должна дать мощнейший импульс отрасли к развитию. Поэтому я не приступал бы к созданию СТК на основе существующих решений, пусть даже они до сих пор хороши и до сих пор конкурентны», — написал Рогозин.