«Роскосмос» объяснил отказ от участия в совместной с США лунной программе

Такое решение российская сторона приняла после проработки меморандума о сотрудничестве. По словам Рогозина, она изучила «этот американский проект с ограниченным участием внешних партнеров»

Фото: Роскосмос / ТАСС

Российская сторона приняла решение не участвовать в программе создания совместной с США космической станции Deep Space Gateway на орбите Луны, сообщили РБК в «Роскосмосе».

Такое решение приняли по итогам проработки Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта, пояснили в госкорпорации. Ранее, в сентябре 2018 года, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что Россия не может участвовать в проекте создания лунной научной станции на американских условиях. Тогда же Рогозин допустил появление альтернативного проекта, который Россия будет реализовывать либо самостоятельно, либо со странами БРИКС.

«Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес», — сказали в «Роскосмосе».

В июне 2020 года представители госкорпорации по приглашению американской стороны принимали участие в организованном NASA многостороннем онлайн-брифинге с участием руководителей международных космических агентств, отметили в «Роскосмосе». На встрече обсуждались вопросы основных приоритетов в области пилотируемого и робототехнического освоения Луны и дальнего космоса, в том числе проекта по созданию Лунной орбитальной платформы гражданского назначения Gateway.