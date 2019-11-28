Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 63,97 (-0,05) Quote, 27 ноя, 14:22
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 70,44 (-0,08) Quote, 27 ноя, 14:22
Идентификация агента: как новый запрет повлияет на российское общество Мнение, 11:31 Найду без «Байду»: как Китай избавляется от диктатуры поисковиков Pro, 11:30 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 11:27 Власти Москвы объяснили создание ролика про вампиров и прививки Общество, 11:25 Под Тверью при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 6 человек Общество, 11:22 Малкина признали главной звездой дня в НХЛ Спорт, 11:21 ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские» Общество, 11:14 Чем опасен контрагент-однодневка и как его вычислить Pro, 11:13 Роджер Вер спрогнозировал рост курса Bitcoin Cash на 100 000% Крипто, 11:12 Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 млн руб. Общество, 11:06 Аналитики назвали среднюю сумму трат россиян на благотворительность Общество, 11:00 Авторы «Антиглянца» — о влиянии, доходах и анонимности Стиль, 10:55 Россия сократила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Спорт, 10:53 ФСБ сообщила о ликвидации дагестанской ОПГ более чем из 250 человек Общество, 10:31
Технологии и медиа ,  
0 
Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку
Фото: Роскосмос / Global Look Press

«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

В ходе изучения эскиза выяснилось, что разрабатываемая ракета предназначена только для запуска пилотируемой миссии на Луну, которую США совершали еще в 1969 году. На заседании пришли к мнению, что необходимо придумать задачи для проекта, в частности запуск тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос или выведение на орбиту крупных научных обсерваторий.

Технологии и медиа
«Роскосмос» выбрал название для новой сверхтяжелой российской ракеты

Дополненный проект ракеты эксперты планируют представить к 2020 году, однако конкретных временных рамок перед специалистами не поставили, уточнил собеседник агентства.

В начале 2018 года Владимир Путин поручил создать ракету сверхтяжелого класса. Ее запуск должен состояться в 2028 году со строящегося космодрома Восточный.

В конце октября глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что у российского общества существуют слишком завышенные ожидания в отношении отечественной ракетно-космической отрасли.
 

Теги: ракета, «Роскосмос»
Материалы по теме
«Роскосмос» объяснил отсутствие в декларации зама Рогозина активов дочери
Общество
«Роскосмос» нашел замену ракете «Ангара» для запуска спутника «Гонец»
Технологии и медиа
«Роскосмос» пообещал определиться с местами для астронавтов на «Союзах»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter