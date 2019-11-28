Проект российской ракеты сверхтяжелого класса отправили на доработку

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«Роскосмос» совместно с Советом РАН приняли решение о доработке проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса, чтобы найти дополнительные задачи применению аппарата. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли.

В ходе изучения эскиза выяснилось, что разрабатываемая ракета предназначена только для запуска пилотируемой миссии на Луну, которую США совершали еще в 1969 году. На заседании пришли к мнению, что необходимо придумать задачи для проекта, в частности запуск тяжелых исследовательских аппаратов в дальний космос или выведение на орбиту крупных научных обсерваторий.

Дополненный проект ракеты эксперты планируют представить к 2020 году, однако конкретных временных рамок перед специалистами не поставили, уточнил собеседник агентства.

В начале 2018 года Владимир Путин поручил создать ракету сверхтяжелого класса. Ее запуск должен состояться в 2028 году со строящегося космодрома Восточный.