МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России

Париж должен провести расследование применения силы французскими полицейскими к журналистке агентства «РИА Новости». Об этом говорится на сайте МИД России.

Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.

Как уточняет «РИА Новости», Иванова находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. «Стражи порядка, пытавшиеся разогнать хулиганов, стали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то что на руке корреспондента была повязка с надписью «Пресса», а на каске — соответствующая наклейка, полицейские все равно стали ее бить. Удары пришлись по голове и по руке», — говорится в сообщении агентства. Журналистку госпитализировали с распухшей рукой, но серьезно она не пострадала.

Международное французское радио (Radio France internationale, RFI) поясняет, что первого мая во Франции прошли традиционные шествия, в которых том числе принимали участие члены протестного движения «желтых жилетов». Всего, по оценкам местного МВД, на улицы Франции вышли 150 тыс. человек, конкретно в Париже — 16 тыс. (по данным некоторых французских СМИ — 40 тыс.).