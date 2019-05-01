МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,62 +0,17 EUR Бирж. 72,51 +0,43 Brent 72,85 +1,07% USD Нал. 65,30 64,18 EUR Нал. 73,17 71,80 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1220 +0,0043 BTC/USD Бирж. 5 594,40 -4,10 IMOEX 2 559,32 -0,41% RTSI 1 248,39 -0,52% DJIA 26 579,86 -0,05% Nasdaq 8 109,46 +0,17%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России Общество, 22:22 Военные сообщили о 12 попытках террористов обстрелять авиабазу Хмеймим Политика, 22:14 Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Ливерпуль». Онлайн Спорт, 22:00 В Краснодаре полиция проверит видео с целующим землю в детсаду ребенком Общество, 21:45 Пентагон сообщил об отсутствии приказов о военных действиях в Венесуэле Политика, 21:05 Полиция задержала более 50 участников первомайского шествия в Петербурге Политика, 21:03 Два хоккеиста «Салавата Юлаева» уедут в НХЛ Спорт, 20:49 Мэй отправила в отставку министра обороны из-за утечки секретных данных Политика, 20:20 Лавров и Помпео по телефону обсудили ситуацию в Венесуэле Политика, 19:51 Король Таиланда женился на генерале Общество, 19:39 В полиции сообщили о 50 задержанных на демонстрациях в Санкт-Петербурге Общество, 19:18 США провели новое испытание баллистической ракеты Minuteman III Общество, 18:57 Сборная России по хоккею проиграла Швеции на Чешских играх Спорт, 18:51 Путин уволил руководителя московской ГИБДД и главу МВД Ингушетии Политика, 18:27
Протесты во Франции ,  
0 
МИД попросил Париж расследовать атаку полиции на журналистку из России

Париж должен провести расследование применения силы французскими полицейскими к журналистке агентства «РИА Новости». Об этом говорится на сайте МИД России.

Ведомство утверждает, что корреспондент Виктория Иванова, несмотря на наличие специальной маркировки сотрудника СМИ на одежде, подверглась нападению со стороны сотрудников правоохранительных органов во время работы на первомайских демонстрациях в Париже.

Как уточняет «РИА Новости», Иванова находилась в центре беспорядков и снимала происходящее на камеру мобильного телефона. «Стражи порядка, пытавшиеся разогнать хулиганов, стали избивать дубинками всех подряд. Несмотря на то что на руке корреспондента была повязка с надписью «Пресса», а на каске — соответствующая наклейка, полицейские все равно стали ее бить. Удары пришлись по голове и по руке», — говорится в сообщении агентства. Журналистку госпитализировали с распухшей рукой, но серьезно она не пострадала.

Политика
Президент Франции пошел на серьезные уступки «желтым жилетам»

Международное французское радио (Radio France internationale, RFI) поясняет, что первого мая во Франции прошли традиционные шествия, в которых том числе принимали участие члены протестного движения «желтых жилетов». Всего, по оценкам местного МВД, на улицы Франции вышли 150 тыс. человек, конкретно в Париже — 16 тыс. (по данным некоторых французских СМИ — 40 тыс.).

В Париже митинги закончились беспорядками, пишет RFI. По официальным данным, полиция задержала 330 человек и обыскала более 17 тыс. человек, которые находили в районе проведения акций.

Теги: Франция, демонстрации, журналистка
Материалы по теме
Полиция слезоточивым газом встретила «желтые жилеты» возле Европарламента
Общество
Число задержанных на акции «желтых жилетов» в Париже превысило 180
Политика
Французский депутат надел желтый жилет и сорвал заседание парламента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter