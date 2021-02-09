В ОНК назвали провокацией сообщения о хищении передач в Сахарово

Автомобили полиции на территории ЦВСИГ в Сахарово (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сообщения о хищении гуманитарной помощи для помещенных под арест после несогласованных акций в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово не соответствуют действительности и являются провокацией. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Вся помощь от членов ОНК в ЦВСИГ выдается и будет выдаваться гражданам, отбывающим наказание на территории Центра временного содержания. Считаем сообщения и публикации о похищении гуманитарной помощи провокацией», — сказал он.

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова рассказала о пропаже 3 тыс. комплектов постельного белья, переданных арестованным в спецприемник Сахарово. По ее словам, белье туда было передано еще в субботу, 6 февраля. Однако комплекты «пропали» по пути к арестантам».

Позднее в разговоре с РБК Винокурова пояснила, что гуманитарная помощь не дошла до арестованных из-за проблем с доставкой.