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Дело Навального ,  
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В ОНК назвали провокацией сообщения о хищении передач в Сахарово

Автомобили полиции на территории ЦВСИГ в Сахарово
Автомобили полиции на территории ЦВСИГ в Сахарово (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Сообщения о хищении гуманитарной помощи для помещенных под арест после несогласованных акций в Центр временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово не соответствуют действительности и являются провокацией. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

«Вся помощь от членов ОНК в ЦВСИГ выдается и будет выдаваться гражданам, отбывающим наказание на территории Центра временного содержания. Считаем сообщения и публикации о похищении гуманитарной помощи провокацией», — сказал он.

Член СПЧ сообщила о пропаже переданного задержанным постельного белья
Общество
Автомобиль полиции у въезда на территорию Центра временного содержания мигрантов в деревне Сахарово

Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова рассказала о пропаже 3 тыс. комплектов постельного белья, переданных арестованным в спецприемник Сахарово. По ее словам, белье туда было передано еще в субботу, 6 февраля. Однако комплекты «пропали» по пути к арестантам».

Позднее в разговоре с РБК Винокурова пояснила, что гуманитарная помощь не дошла до арестованных из-за проблем с доставкой.

«Только что мне сказали, что нас подвел с доставкой контрагент. И из-за общего бардака с большим количеством передач, в том числе — от Красного Креста было ошибочное сообщение от ОНК, что наша гуманитарная помощь тоже доставлена. Будем сейчас разбираться и дальше искать», — сказала член СПЧ.

В МВД опровергли хищение передач для арестованных в Сахарово
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Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

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Также Винокурова заявила, что слова ОНК о провокации «не описывают происходящее». «Я считаю, что провокация — это нечто спланированное. Мне кажется, эти слова совершенно не описывают происходящее, потому что вчера стало известно, что ни у кого в Сахарово до сих пор нет нормального постельного белья, матрасы воняют мочой. Когда говорят, что это провокация, мне начинает казаться, что люди сошли с ума», — добавила она.

Другой член ОНК Марина Литвинович в Facebook рассказала, что гуманитарную помощь направили московские предприниматели, в Сахарово она поступит только во вторник, 9 февраля.

«Винокурова поспешила и подумала, что груз уже прибыл в Сахарово. Но это не так», — написала Литвинович.

С чем столкнулись арестованные и их близкие после массовых задержаний
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

До этого сообщения о хищении гуманитарной помощи для задержанных опровергли в МВД Москвы. В ведомстве заверили, что граждане, отбывающие административный арест в Сахарово, обеспечены всем необходимым, а также обвинили некоторых членов СПЧ в распространении порочащей честь и достоинство сотрудников органов внутренних дел информации.

На прошлой неделе начальник спецприемника в Сахарово Алексей Лагода сообщал телеканалу РБК, что в нем находятся 812 участников несанкционированных акций.

Несанкционированные акции в поддержку арестованного после возвращения из Германии оппозиционера Алексея Навального прошли в разных городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля, после замены политику условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акций по стране были задержаны около 12 тыс. человек. В МВД о количестве задержанных не сообщали.

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